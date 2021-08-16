Hubble показал фотографию галактики в созвездии которое открыли в 18 веке

Принадлежащий NASA Телескоп Hubble поделился фотографией на которой продемонстрировал спиральную галактику, расположенную в созвездии Печь (Fornax). Участок небесной сферы открыли в 18 веке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории .

Интересно то, что большинство созвездий названо в честь животных, или же божеств. Впрочем, "Fornax" переводится с латинского, как "Печь". Созвездие получило свое название от французского астронома Никола Луи де Лакайля, который родился в 1713 году.

Галактика NGC 1385, изображенная на кадре, впервые была обнаружена немецким астрономом Уильямом Гершелем 17 ноября 1784 году. Ее диаметр составляет почти 70 тысяч мировых лет.

Фото: Hubble показал фотографию созвездия Пич (esahubble.org)

"Изображение NGC 1385 было получено камерой Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3), которую часто называют рабочей лошадкой Хаббла из-за ее надежности и универсальности", - отметила пресс-служба обсерватории.