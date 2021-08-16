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Hubble показав фотографію галактики у сузір'ї яке відкрили в 18 столітті

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США , Понеділок 16 серпня 2021 16:33
Hubble показав фотографію галактики у сузір'ї яке відкрили в 18 столітті Фото: Hubble показав фотографію сузір'я Піч (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить NASA поділився фотографією на якій продемонстрував спіральну галактику, що розташована в сузір'ї Піч (Fornax). Ділянку небесної сфери відкрили у 18 столітті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Цікаво те, що більшість сузір’їв названо на честь тварин, або ж божеств. Втім, "Fornax" перекладається з латинської, як "Піч". Сузір’я отримало свою назву від французького астронома Нікола Луї де Лакайля, який народився у 1713 році.

Галактика NGC 1385, що зображена на кадрі, вперше була виявлена німецьким астрономом Вільямом Гершелем 17 листопада 1784 році. Її діаметр становить майже 70 тисяч світових років.

Hubble показав фотографію галактики у сузір'ї яке відкрили в 18 століттіФото: Hubble показав фотографію сузір'я Піч (esahubble.org)

"Зображення NGC 1385 було отримано камерою Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3), яку часто називають робочою конячкою Хаббла через її надійність і універсальність", - відзначила пресслужба обсерваторії.

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