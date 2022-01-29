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Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики

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Суббота 29 января 2022 02:13
Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики Фото: Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики (nasa.gov)
Автор: Анна Полисученко

Телескоп Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики. Объектом снимка является группа из трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Две галактики в правом верхнем углу изображения взаимодействуют друг с другом. Длинные следы звезд и газа, отходящие от них, создают впечатление, что они обе только что были поражены на огромной скорости, брошенные в беспорядок галактикой в ​​форме шара в левом нижнем углу изображения, говорится в сообщения.

Взаимодействия между галактиками происходят в течение очень длительных периодов времени и галактики редко сталкиваются друг с другом "лоб в лоб". Также неясно, взаимодействует ли галактика в левом нижнем углу с двумя другими, хотя они настолько относительно близки в космосе, что кажется вероятным, что это так.

NGC 7764A, находится примерно в 425 млн световых лет от Земли в созвездии Феникса.

Ранее мы писали, что Hubble сфотографировал космический "водоворот" в созвездии "Тукан".

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