Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики
Телескоп Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики. Объектом снимка является группа из трех галактик, известных под общим названием NGC 7764A.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.
Две галактики в правом верхнем углу изображения взаимодействуют друг с другом. Длинные следы звезд и газа, отходящие от них, создают впечатление, что они обе только что были поражены на огромной скорости, брошенные в беспорядок галактикой в форме шара в левом нижнем углу изображения, говорится в сообщения.
Взаимодействия между галактиками происходят в течение очень длительных периодов времени и галактики редко сталкиваются друг с другом "лоб в лоб". Также неясно, взаимодействует ли галактика в левом нижнем углу с двумя другими, хотя они настолько относительно близки в космосе, что кажется вероятным, что это так.
NGC 7764A, находится примерно в 425 млн световых лет от Земли в созвездии Феникса.
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