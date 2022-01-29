Hubble обнаружил три сталкивающиеся галактики

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Две галактики в правом верхнем углу изображения взаимодействуют друг с другом. Длинные следы звезд и газа, отходящие от них, создают впечатление, что они обе только что были поражены на огромной скорости, брошенные в беспорядок галактикой в ​​форме шара в левом нижнем углу изображения, говорится в сообщения.

Взаимодействия между галактиками происходят в течение очень длительных периодов времени и галактики редко сталкиваются друг с другом "лоб в лоб". Также неясно, взаимодействует ли галактика в левом нижнем углу с двумя другими, хотя они настолько относительно близки в космосе, что кажется вероятным, что это так.

NGC 7764A, находится примерно в 425 млн световых лет от Земли в созвездии Феникса.