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Huawei выключил поддержку российских банковских карт "Мир"

Фото: Штаб-квартира Huawei (zdnet.com)
Автор: Антон Федорцив

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei выключил поддержку карт российской платежной системы "Мир" в фирменном магазине приложений AppGallery.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

При попытках расчета в AppGallery банковскими картами "Мир" платежи отклоняются, а клиентам предлагают другие способы оплаты. Кроме того, из магазина программ исчезли мобильные приложения банка "Открытие", Промсвязьбанка и ВТБ.

В службе поддержки российского отделения Huawei заявили, что трудности с оплатой картами "Мир" якобы временные. Однако все три упомянутых банка ранее попали в санкционный список Соединенных Штатов и ЕС из-за развязывания Россией войны против Украины.

Сам Huawei в мае 2019 года попал под американские санкции за нелегальный сбор разведывательных данных для правительства Китая. Деятельность телекоммуникационного гиганта в США до сих пор ограничена.

Напомним, что в Евросоюзе рассматривают вариант с запретом импорта российских энергоносителей отдельными странами-членами объединения.

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