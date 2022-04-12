Huawei вимкнув підтримку російських банківських карт "Мир"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Під час спроб розрахунку в AppGallery банківськими картами "Мир" платежі відхиляються, а клієнтам пропонують інші способи оплати. Окрім того, з магазину додатків зникли мобільні застосунки банку "Открытие", Промсвязьбанку та ВТБ.

У службі підтримки російського відділення Huawei заявили, що труднощі з оплатою картками "Мир" нібито тимчасові. Однак, усі три згадані банки раніше потрапили в санкційний список Сполучених Штатів і ЄС через розв'язування Росією війни проти України.

Сам Huawei у травні 2019 року потрапив під американські санкції за нелегальний збір розвідувальних даних для уряду Китаю. Діяльність телекомунікаційного гіганта в США досі обмежена.