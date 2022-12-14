Huawei разом з європейськими лідерами закликає до глибинного обміну знаннями між поколіннями

Компанія Huawei організувала другий Європейський саміт талантів (European Talent Summit), наголосивши на успіхах програм розвитку фахівців. Захід під назвою "Спільне створення стійкого майбутнього для європейських талантів" відбувся в Афінах, Греція, зібравши 80 видатних студентів та 100 представників у сферах управління державою, міжнародних організацій, промисловості та науки з усієї Європи. Вони об'єдналися, щоб вирішити проблему нестачі фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, а також для просування диджитал-освіченості і навичок подолання цифрового розриву, створення відкритої та стійкої екосистеми талантів.

"Таланти потрібні Європі для реалізації різних ініціатив, таких як диджиталізація і сталий розвиток. Тому нам необхідно поєднати зусилля та створити відкриту екосистему талантів для досягнення спільного успіху. Huawei завжди приділяла особливу увагу розвитку талантів, адже це один із наших основних пріоритетів діяльності у Європі. За останні десятиліття ми підготували понад тридцять тисяч професіоналів у галузі ІКТ у цьому регіоні", — повідомив Радослав Кедзя (Radoslaw Kedzia), віцепрезидент у регіоні Центральної та Східної Європи та країнах Скандинавії (CEE & Nordic) у Huawei, відкриваючи саміт

"Згідно з підрахунками, у Європі близько 20% дорослих людей не мають базових цифрових навичок. Молоді таланти дозволять скоротити цей розрив не лише за рахунок розширення та використання можливостей нових смарт-технологій, а й завдяки взаємодії зі старшим поколінням для формування цифрового майбутнього", — зазначив Девід Атчоарена (David Atchoarena), директор Інституту UNESCO з навчання протягом усього життя.

Huawei підтримує створення відкритої екосистеми талантів за допомогою низки своїх програм для талановитої молоді. Лише у Європі було відкрито понад 200 академій ІКТ, спрямованих на посилення професійно-технічних знань. Понад 16 тисяч європейських студентів стали випускниками таких академій. З 2011 року Huawei реалізує програму "Насіння для майбутнього" у Європі. За цей час компанія навчила понад 3500 студентів.

"Жінки нечасто працюють у цифровій індустрії. Існують очевидні перешкоди, які заважають їм підніматися високо кар'єрними сходами", — додає Єлисавета Воземберг (Elissavet Vozemberg), член Європейського парламенту, віцеголова Комітету з прав жінок та гендерної рівності.

Huawei виступає за рівність і працює над розширенням присутності жінок у галузі ІКТ. Так, компанія у співпраці з Організацією з працевлаштування та Міністерством праці і соціальних справ Греції запустили програму "Жінки у технологіях" для навчання 500 безробітних жінок у Греції базовим ІКТ-навичкам.

На саміті також було представлено Білу книгу про співпрацю між представниками різних поколінь та цифровізацію. "Вікова різноманітність — це недооцінена перевага європейських компаній", — коментує Анна Шнайдер (Anna Schneider), професор Університету прикладних наук ім. Фрезеніус. Вона пояснює: "Результати нашого дослідження наголошують на важливості обміну знаннями між поколіннями, зокрема, для розвитку цифрових навичок. Близько третини співробітників у віці 55 років і старше минулого місяця навчалися цифровим навичкам у колег, які принаймні на десять років молодші за них".

Професор Шнайдер також наголосила на необхідності активізації цифровізації: "Чим більше цифровізована компанія, тим активніше відбувається обмін знаннями в усіх напрямах".

Перед самітом для учасників конкурсу Tech4Good було організовано дводенний семінар. До цієї події приєднався Адоніс Георгіадіс, міністр розвитку та інвестицій Греції. "Студентів із європейських країн було запрошено на декілька днів до Греції. Тут вони ознайомилися із секретами успішного бізнесу та отримали стипендії на навчання", — повідомив Георгіадіс.