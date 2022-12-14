Huawei вместе с европейскими лидерами призывает к глубинному обмену знаниями между поколениями
Компания Huawei организовала второй Европейский саммит талантов (European Talent Summit), отметив успехи программ развития специалистов. Мероприятие под названием "Совместное создание устойчивого будущего для европейских талантов" прошло в Афинах, Греция, собрав 80 выдающихся студентов и 100 представителей в сферах управления государством, международных организаций, промышленности и науки со всей Европы. Они объединились, чтобы решить проблему нехватки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, а также для продвижения диджитал-образованности и навыков преодоления цифрового разрыва, создания открытой и устойчивой экосистемы талантов.
"Таланты нужны Европе для реализации различных инициатив, таких как диджитализация и устойчивое развитие. Поэтому нам необходимо объединить усилия и создать открытую экосистему талантов для достижения общего успеха. Huawei всегда уделяла особое внимание развитию талантов, ведь это один из наших основных приоритетов деятельности в Европе. За последние десятилетия мы подготовили более тридцати тысяч профессионалов в области ИКТ в данном регионе", — сообщил Радослав Кедзя (Radoslaw Kedzia), вице-президент в регионе Центральной и Восточной Европы и странах Скандинавии (CEE & Nordic) в Huawei, открывая саммит.
"Согласно подсчетам, в Европе около 20% взрослых людей не имеют базовых цифровых навыков. Молодые таланты позволят сократить этот разрыв не только за счет расширения и использования возможностей новых смарт-технологий, но и благодаря взаимодействия со старшим поколением для формирования цифрового будущего", — отметил Дэвид Атчоарена (David Atchoarena), директор Института UNESCO по обучению на протяжении всей жизни.
Huawei поддерживает создание открытой экосистемы талантов с помощью целого ряда своих программ для талантливой молодежи. Только в Европе было открыто более 200 академий ИКТ, направленных на усиление профессионально-технических знаний. Более 16 000 европейских студентов стали выпускниками таких академий. С 2011 года Huawei реализовывает программу "Семена для будущего" в Европе. За это время компания обучила более 3 500 студентов.
"Женщины нечасто работают в цифровой индустрии. Существуют очевидные препятствия, которые мешают им подниматься высоко по карьерной лестнице", — добавляет Елизавета Воземберг (Elissavet Vozemberg), член Европейского парламента, вице-председатель Комитета по правам женщин и гендерному равенству.
Huawei выступает за равенство и работает над расширением присутствия женщин в отрасли ИКТ. Так, компания в сотрудничестве с Организацией по трудоустройству и Министерством труда и социальных дел Греции запустили программу "Женщины в технологиях" для обучения 500 безработных женщин в Греции базовым ИКТ-навыкам.
На саммите также была представлена Белая книга о сотрудничестве между представителями разных поколений и о цифровизации. "Возрастное разнообразие — это недооцененное преимущество европейских компаний", — комментирует Анна Шнайдер (Anna Schneider), профессор Университета прикладных наук им. Фрезениуса. Она поясняет: "Результаты нашего исследования подчеркивают важность обмена знаниями между поколениями, в частности, для развития цифровых навыков. Около трети сотрудников в возрасте 55 лет и старше в прошлом месяце обучались цифровым навыкам у коллег, которые по крайней мере на десять лет моложе их".
Профессор Шнайдер также подчеркнула необходимость активизации цифровизации: "Чем более цифровизирована компания, тем активнее происходит обмен знаниями по всем направления".
Перед саммитом для участников конкурса Tech4Good был организован двухдневный семинар. К этому событию присоединился Адонис Георгиадис, министр развития и инвестиций Греции. "Студенты из европейских стран были приглашены на несколько дней в Грецию. Здесь они ознакомились с секретами успешного бизнеса и получили стипендии на учебу", — сообщил Георгиадис.