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Huawei презентував новий чіпсет 5G

Новини » Телеком & IT    06.09.2019 - 16:48
Huawei презентував новий чіпсет 5G
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Чіпсетом Kirin 990 зменшить залежність компанії від США

Китайська компанія Huawei презентувала свій новий чіпсет Kirin 990, який буде підтримувати мережу 5G. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Презентація нового чіпсету Kirin 990 пройшла сьогодні, 6 вересня, в Берліні. Чіпсетом буде обладнаний новий флагманський смартфон Huawei Mate 30.

Kirin 990 на 30% має менше енергоспоживання в порівнянні з попередніми моделями. При цьому продуктивність збільшена на 20%. Чіпсет, побудований з використанням технології 7 нм+ EUV і містить понад 10 мільярдів транзисторів. Незважаючи на підтримку 5G Kirin 990 підтримує і мережі минулих поколінь. Пікове завантаження даних чіпсету доходить до 2,3 Гбіт/с, при швидкості вивантаження в 1,25 Гбіт/с.

Повідомляється, що новий чіпсет був розроблений Huawei, щоб зменшити залежність від американської корпорації Qualcomm Corp, яка використовувалася у попередніх смартфонах компанії.

Нагадаємо, презентація флагманських смартфонів Huawei Mate 30 відбудеться 19 вересня в Мюнхені.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США і Китай планують відновити торговельні переговори на початку жовтня. Між країнами зберігаються напружені економічні відносини, які виникли після скандалу, в який була залучена компанія Huawei.

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