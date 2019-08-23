В Huawei озвучили сумму ущерба из-за санкций США

Китайская компания Huawei потеряет около 10 млрд дол. годовой выручки из-за санкций, введенных США на экспорт продукции компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает заместитель председателя Huawei Эрик Сюй, изначально ущерб от санкций оценивался китайской компанией в 30 млрд дол. на ближайшие два года. При этом Huawei продолжает искать способы замены ключевых американских поставщиков.

Также сообщается, что 23 августа Huawei представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта. Он должен составить конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp и со временем заменить Android в устройствах компании, на случай если Америка ужесточит санкции.

Кроме этого планируют заменить программное обеспечение для проектирования микросхем, которое предлагают компании Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвинили в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.

Позже президент США Дональд Трамп решил снять ограничений с Huawei. Несмотря на это в Белом доме заявили, что это не является "безоговорочной амнистией" и ограничения могут быть возобновлены.