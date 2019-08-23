ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Huawei озвучили сумму ущерба из-за санкций США

Новости » Общество    23.08.2019 - 17:09
В Huawei озвучили сумму ущерба из-за санкций США
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Потери китайской компании составят около 10 млрд дол

Китайская компания Huawei потеряет около 10 млрд дол. годовой выручки из-за санкций, введенных США на экспорт продукции компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает заместитель председателя Huawei Эрик Сюй, изначально ущерб от санкций оценивался китайской компанией в 30 млрд дол. на ближайшие два года. При этом Huawei продолжает искать способы замены ключевых американских поставщиков.

Также сообщается, что 23 августа Huawei представила новый процессор Ascend 910, оснащенный технологиями искусственного интеллекта. Он должен составить конкуренцию разработкам Qualcomm Inc. и Nvidia Corp и со временем заменить Android в устройствах компании, на случай если Америка ужесточит санкции.

Кроме этого планируют заменить программное обеспечение для проектирования микросхем, которое предлагают компании Cadence Design Systems Inc. и Synopsys Inc.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвинили в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны.

Позже президент США Дональд Трамп решил снять ограничений с Huawei. Несмотря на это в Белом доме заявили, что это не является "безоговорочной амнистией" и ограничения могут быть возобновлены.

США и Россия обвинили друг друга в гонке вооружений Названа сумма, которую Трамп планировал предложить за Гренландию
Новости Украины HuaweiСоединенные Штаты АмерикиСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь