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В Huawei озвучили суму збитку від санкцій США

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 17:09
В Huawei озвучили суму збитку від санкцій США
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Втрати китайської компанії складуть близько 10 млрд дол

Китайська компанія Huawei втратить близько 10 млрд дол. річної виручки через санкції, введені США на експорт продукції компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє заступник голови Huawei Ерік Сюй, спочатку збиток від санкцій оцінювався китайською компанією в 30 млрд дол. на найближчі два роки. При цьому Huawei продовжує шукати способи заміни ключових американських постачальників.

Також повідомляється, що 23 серпня Huawei представила новий процесор Ascend 910, оснащений технологіями штучного інтелекту. Він повинен скласти конкуренцію розробок Qualcomm Inc. і Nvidia Corp і з часом замінити Android пристроях компанії, на випадок якщо Америка посилить санкції.

Крім цього планують замінити програмне забезпечення для проектування мікросхем, що пропонують компанії Cadence Design Systems Inc. і Synopsys Inc.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні Міністерство торгівлі США внесло Huawei в чорний список з-за загрози національній безпеці. Компанію звинуватили в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану всупереч санкціям проти цієї країни.

Пізніше президент США Дональд Трамп вирішив зняти обмеження з Huawei. Незважаючи на це в Білому домі заявили, що це не є "повною амністією" і обмеження можуть бути відновлені.

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