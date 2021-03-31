Huawei опубликовала отчет о финансовых результатах по итогам 2020 года

Компания Huawei опубликовала годовой финансовый отчет за 2020 год. Рост замедлился, однако бизнес-показатели компании в целом соответствуют ожиданиям.

Так, по итогам 2020 года доход компании от продаж в мире составил 891,4 млрд китайских юаней (136,7 млрд долларов США), что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 64,6 млрд китайских юаней (9,9 млрд долларов США), увеличившись на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Несмотря операционные трудности из-за санкций США в 2019 и 2020 годах, Huawei продолжает приглашать KPMG для проведения независимого и объективного аудита финансовых показателей. Документ, который готовит KPMG - стандартное неизменное аудиторское заключение.

В 2020 году подразделение Huawei Carrier Business Group продолжало обеспечивать в условиях локдаунов из-за COVID-19 стабильную работу более 1 500 сетей в более чем 170 странах и регионах. Это помогло улучшить возможности дистанционной работы, онлайн-обучение и онлайн-шопинга.

Сотрудничая с мобильными операторами, Huawei помогла обеспечить безупречную работу сети. Компания работала вместе с операторами во всем мире над внедрением более 3 000 инновационных 5G-проектов в более чем 20 сферах, в частности в области добычи угля, производства стали, портов и производства.

В течение 2020 года подразделение Huawei Enterprise Business Group сосредоточилось на разработке инновационных решений для различных отраслей и создало цифровую экосистему, которая развивается благодаря совместным открытиям и достижениям. Во время пандемии Huawei предоставила техническую экспертизу и решения, которые стали очень важными в борьбе с вирусом. Один из примеров — решение по диагностике на основе искусственного интеллекта, работающая на базе HUAWEI CLOUD. Оно помогло больницам во всем мире снизить нагрузку на медицинскую инфраструктуру. Также Huawei совместно с партнерами запустила облачные платформы онлайн-обучения для более 50 млн учеников начальных и средних школ.

С развертыванием HarmonyOS и экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), а также с принятием стратегии Seamless AI Life ("1 + 8 + N") направление компании Huawei по выработке потребительской электроники перешел на новый этап, предоставив потребителям интеллектуальные возможности на всех устройствах и для любых сценариев, уделяя особое внимание умным офисным системам, фитнесу и здоровью, умному дому, комфортным путешествиям и развлечениям.

"В течение прошлых лет мы выстояли, несмотря на неблагоприятные факторы. Мы продолжали внедрять инновации, чтобы создать ценность для клиентов, помочь преодолеть вызовы пандемии, а также способствовать экономическому восстановлению и социальному прогрессу во всем мире. Мы также повысили эффективность нашей деятельности и получили результаты, которые соответствуют прогнозируемым показателям. Мы продолжим сотрудничать с нашими клиентами и партнерами для поддержки социального прогресса, экономического роста и устойчивого развития", - прокомментировал Кен Ху (Ken Hu), заместитель председателя правления Huawei.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств.

Компания основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам. Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов.

В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда человек во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЕЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.