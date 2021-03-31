Huawei опублікувала звіт про фінансові результати за підсумками 2020 

Компанія Huawei опублікувала річний фінансовий звіт за 2020 рік. Зростання уповільнилося, однак бізнес-показники компанії загалом відповідають очікуванням.

Так, за підсумками 2020 року дохід компанії від продажу у світі становив 891,4 млрд китайських юанів (136,7 млрд доларів США), що на 3,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Чистий прибуток становив 64,6 млрд китайських юанів (9,9 млрд доларів США), збільшившись на 3,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Попри операційні труднощі через санкції США у 2019 та 2020 роках, Huawei продовжує запрошувати KPMG для проведення незалежного й об’єктивного аудиту фінансових показників. Документ, який готує KPMG - стандартний незмінний аудиторський висновок.

У 2020 році підрозділ Huawei Carrier Business Group продовжував забезпечувати в умовах локдаунів через COVID-19 стабільну роботу понад 1 500 мереж у більш ніж 170 країнах і регіонах. Це допомогло поліпшити можливості дистанційної роботи, онлайн-навчання й онлайн-шопінгу.

Співпрацюючи з мобільними операторами, Huawei допомогла забезпечити бездоганну роботу мереж. Компанія працювала разом з операторами в усьому світі над впровадженням понад 3 000 інноваційних 5G-проєктів у понад 20 сферах, зокрема в галузі видобутку вугілля, виготовлення сталі, портів і виробництва.

Протягом 2020 року підрозділ Huawei Enterprise Business Group зосередився на розробці інноваційних рішень для різних галузей і створив цифрову екосистему, що розвивається завдяки спільним відкриттям та досягненням. Під час пандемії Huawei надала технічну експертизу та рішення, які стали дуже важливими у боротьбі з вірусом. Один із прикладів — рішення з діагностики на основі штучного інтелекту, що працює на базі HUAWEI CLOUD. Воно допомогло лікарням у всьому світі зменшити навантаження на медичну інфраструктуру. Також Huawei спільно з партнерами запустила хмарні платформи онлайн-навчання для понад 50 млн учнів початкових і середніх шкіл.

З розгортанням HarmonyOS та екосистеми Huawei Mobile Services (HMS), а також з прийняттям стратегії Seamless AI Life ("1 + 8 + N") напрям компанії Huawei по виробленню споживчої електроніки перейшов на новий етап, надавши споживачам інтелектуальні можливості на всіх пристроях і для будь-яких сценаріїв, приділяючи особливу увагу розумним офісним системам, фітнесу та здоров'ю, розумному будинку, комфортним подорожам і розвагам.

"Протягом минулих років ми вистояли попри несприятливі фактори. Ми продовжували впроваджувати інновації, аби створити цінність для клієнтів, допомогти подолати виклики пандемії, а також сприяти економічному відновленню і соціальному прогресу в усьому світі. Ми також підвищили ефективність нашої діяльності та отримали результати, що відповідають прогнозованим показникам. Ми продовжимо співпрацювати з нашими клієнтами та партнерами для підтримки соціального прогресу, економічного зростання і сталого розвитку", - прокоментував Кен Ху (Ken Hu), заступник голови правління Huawei.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв.

Компанія заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам. Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів.

У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.