Huawei объявили о старте продаж сгибаемого смартфона

Компания Huawei объявила о старте продаж сгибаемого смартфона Mate X, который запланирован на 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Itc.ua.

Сообщается, что Mate X появится в продаже на рынке в Китае. Цена за смартфон стартует от 2,4 тыс. долларов. Когда новинка от Huawei поступит на рынок в США и Европе пока не сообщается.

Huawei Mate X работает на SoC Kirin 980, модемом Balong 5000 5G, и имеет 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. Он использует конструкцию с одним экраном OLED диагональю 8 дюймов разрешением 2480х2200 пикселей, который складывается наружу. В сложенном состоянии Huawei Mate X является смартфоном с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма. Толщина в разложенном состоянии 5,4 мм, в сложенном — 11 мм. Смартфон оборудован тройной камерой Leica. Емкость батареи составляет 4500 мАч. Работает смартфон под управлением ОС Android со специальной версией фирменной оболочки EMUI.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что новые флагманы Huawei Mate 30 потеряли возможность пользоваться и устанавливать приложения сервисов Google. Ранее, несмотря на запрет, сервисы Google можно было устанавливать с помощью приложения LZ Play.

Также сообщалось, что в сентябре Samsung выпустила в продажу гибкий смартфон Galaxy Fold. Стоимость смартфона составляет 1 тыс. 980 дол.