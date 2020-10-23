Компания Huawei объявила результаты финансовой деятельности по итогам трех кварталов 2020 года. Доход Huawei за этот период составил 671,3 млрд юаней, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рентабельность чистой прибыли компании за этот период составила 8,0%. Финансовые результаты Huawei за три квартала 2020 года в целом соответствуют ожиданиям.

По мере того как мир борется с COVID-19, глобальная цепочка поставок Huawei оказался под сильным давлением, а производство и операции столкнулись с серьезными трудностями.

Компания продолжает делать все возможное, чтобы находить решения, выживать и двигаться вперед, а также выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками.

В будущем Huawei будет применять свой потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий (искусственный интеллект, облако, 5G и исчисления) с целью разработки отраслевых приложений и раскрытие ценности 5G-сетей совместно с партнерами.

ИКТ стали основой современного общества и главной движущей силой устойчивого социального, экономического и экологического развития. Huawei считает, что быстрое и полноценное развитие ИКТ-отрасли будет зависеть от открытого сотрудничества и взаимного доверия в рамках глобальной индустрии. Поэтому компания и в дальнейшем будет тесно сотрудничать со своими глобальными партнерами и использовать инновационные ИКТ-технологии для создания большей ценности для клиентов, несмотря на сложную ситуацию. Компания продолжит вносить вклад в борьбу с пандемией, экономический рост и социальный прогресс.

Приведенные здесь финансовые показатели - неаудированные данные, собранные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; курс валют по состоянию на конец сентября 2020 года: 1 доллар США = 6,8101 юаня.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, «умные» устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами из экосистем мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают свыше 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЕЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защиту окружающей среды, развитие.