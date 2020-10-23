Компанія Huawei оголосила результати фінансової діяльності за підсумками трьох кварталів 2020 року. Дохід Huawei за цей період становив 671,3 млрд юанів, що на 9,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Рентабельність чистого прибутку компанії за цей період становила 8,0%. Фінансові результати Huawei за три квартали 2020 року загалом відповідають очікуванням.

У міру того як світ бореться з COVID-19, глобальний ланцюжок постачань Huawei опинився під сильним тиском, а виробництво й операції зіткнулися з серйозними труднощами.

Компанія продовжує робити все можливе, щоб знаходити рішення, виживати та рухатися вперед, а також виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і постачальниками.

У майбутньому Huawei застосовуватиме свій потенціал у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (штучний інтелект, хмара, 5G та обчислення) з метою розробки галузевих додатків і розкриття цінності 5G-мереж спільно з партнерами.

ІКТ стали основою сучасного суспільства та головною рушійною силою сталого соціального, економічного та екологічного розвитку. Huawei вважає, що швидкий та повноцінний розвиток ІКТ-галузі залежатиме від відкритої співпраці та взаємної довіри в рамках глобальної індустрії. Тому компанія і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми глобальними партнерами та використовуватиме інноваційні ІКТ-технології для створення більшої цінності для клієнтів попри складну ситуацію. Компанія продовжить робити внесок у боротьбу з пандемією, економічне зростання та соціальний прогрес.

Наведені тут фінансові показники - неаудовані дані, зібрані відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; курс валют станом на кінець вересня 2020 року: 1 долар США = 6,8101 юаня.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.