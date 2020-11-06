Huawei обеспечила более 220 000 рабочих мест в Европе в 2019 году

6 ноября 2020 года аналитическая компания Oxford Economics опубликовала отчет под названием «Влияние Huawei на экономику» (The Economic Impact of Huawei). В нем указано, что в 2019 году компания Huawei сделала вклад в ВВП Европы в размере 16,4млрд евро и обеспечила 224 300 рабочих мест. За это время европейские правительства также получили от компании налоговые поступления в размере 6,6 млрдевро.

Huawei сыграла активную роль в развитии сферы R&D (исследования и разработки). В европейском рейтинге «Показатели промышленных инвестиций 2019» (Industrial Investment Scoreboard) компания заняла пятое место в мире по объему инвестиций в сферу R&D. Европейское патентное ведомство (European Patent Office) также отметило, что Huawei возглавиларейтинг по патентным заявкам в 2019 году.

«Инвестиции в сферу R&D, в частности те, которые осуществляет Huawei, имеют решающее значение для общего увеличения производственных возможностей европейской экономики», — сказал Пит Коллингз (Pete Collings), директор направления по консультированиюоб экономическом влиянии в регионах Европы и Ближнего Востока в Oxford Economics.

Авраам Лю (Abraham Liu), главный представитель Huawei в институтах ЕС, отметил: «В 2019 году Huawei сделала прямой вклад в европейский ВВП в размере 2,8 млрд евро. Это означает рост в среднем на 11,4% в год в течение последних пяти лет. Huawei обеспечила стабильную и безопасную работу сети, чтобы помочь людям работать и учиться в интернете. Компания работает в Европе на протяжении 20 лет, прилагая максимальные усилия, чтобы вместе с местными сообществами способствовать развитию отрасли. В будущем мы продолжим работать с нашими партнерами, чтобы преодолевать новые вызовы и создавать большую ценность».

В отчете Oxford Economics оценивается общее влияние Huawei на экономику Европы, в частности вклад Huawei в европейский ВВП, создание рабочих мест и уплата налогов.

Полный отчет можно загрузить по ссылке:

https://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/The-Economic-Impact-of-Huawei-in-Europe.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, «умные» устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.