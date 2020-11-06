Huawei забезпечила понад 220 000 робочих місць у Європі у 2019 році

6 листопада 2020 року аналітична компанія Oxford Economics опублікувала звіт під назвою "Вплив Huawei на економіку" (The Economic Impact of Huawei).

У звіті вказано, що у 2019 році компанія Huawei зробила внесок у ВВП Європи в розмірі 16,4 млрд євро та забезпечила 224 300 робочих місць.

За цей час європейські уряди також отримали від компанії податкові надходження у розмірі 6,6 млрд євро.

Huawei відігравала активну роль у розвитку сфери R&D (дослідження та розробки). У європейському рейтингу "Показників промислових інвестицій 2019" (Industrial Investment Scoreboard 2019) компанія посіла п'яте місце у світі за обсягом інвестицій у сферу R&D.

Європейське патентне відомство (European PatentOffice) також зазначало, що Huawei очолила рейтинг з патентних заявок у 2019 році.

"Інвестиції у сферу R&D, зокрема ті, які здійснює Huawei, мають вирішальне значення для загального збільшення виробничих можливостей європейської економіки", — сказав Піт Коллінгз (Pete Collings), директор напряму з консультування щодо економічного впливу в регіонах Європи та Близького Сходу в Oxford Economics.

Авраам Лю (Abraham Liu), головний представник Huawei в інститутах ЄС, зазначив: "У 2019 році Huawei зробила прямий внесок у європейський ВВП у розмірі 2,8 млрд євро. Це означає зростання в середньому на 11,4% на рік протягом останніх п'яти років. Huawei забезпечила стабільну та безпечну роботу мережі, щоб допомогти людям працювати та вчитися в інтернеті. Компанія працює у Європі протягом 20 років, докладаючи максимальних зусиль, аби разом з місцевими спільнотами сприяти розвитку галузі. У майбутньому ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб долати нові виклики та створювати більшу цінність".

У звіті Oxford Economics оцінюється загальний вплив Huawei на економіку Європи, зокрема внесок Huawei у європейський ВВП, створення робочих місць та сплата податків.

Повний звіт можна звантажити за посиланням.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.