Huawei начала закрывать свои магазины в России

Компания Huawei начала закрывать свои официальные магазины в России. Из 19 магазинов работу прекратили уже четыре торговые точки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА новости".
В ближайшие месяцы компания может закрыть еще несколько магазинов.
Huawei вместе с Nokia и Ericsson входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования.
Сейчас из этих компаний в России остается лишь Huawei.
Напомним, после начала войны китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию.
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