Huawei начала закрывать свои магазины в России

Компания Huawei начала закрывать свои официальные магазины в России. Из 19 магазинов работу прекратили уже четыре торговые точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА новости ".

В ближайшие месяцы компания может закрыть еще несколько магазинов.



Huawei вместе с Nokia и Ericsson входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования.

Сейчас из этих компаний в России остается лишь Huawei.