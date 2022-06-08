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Huawei почала закривати свої магазини в Росії

Фото: Huawei почала закривати свої магазини в Росії (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Компанія Huawei почала закривати свої офіційні магазини у Росії. З 19 магазинів роботу припинили вже чотири торгові точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА новости".

Найближчими місяцями компанія може закрити ще кілька магазинів.

Huawei разом з Nokia та Ericsson входить до трійки глобальних постачальників телекомунікаційного обладнання.

Зараз із цих компаній у Росії залишається лише Huawei.

Нагадаємо, після початку війни китайські виробники Xiaomi, Oppo та Huawei вдвічі скоротили постачання смартфонів до Росії.

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