Huawei почала закривати свої магазини в Росії

Компанія Huawei почала закривати свої офіційні магазини у Росії. З 19 магазинів роботу припинили вже чотири торгові точки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА новости ".

Найближчими місяцями компанія може закрити ще кілька магазинів.



Huawei разом з Nokia та Ericsson входить до трійки глобальних постачальників телекомунікаційного обладнання.

Зараз із цих компаній у Росії залишається лише Huawei.