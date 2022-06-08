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Huawei начала закрывать свои магазины в России

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Украина, Среда 08 июня 2022 19:57
Huawei начала закрывать свои магазины в России Фото: Huawei начала закрывать свои магазины в России (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Компания Huawei начала закрывать свои официальные магазины в России. Из 19 магазинов работу прекратили уже четыре торговые точки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА новости".

В ближайшие месяцы компания может закрыть еще несколько магазинов.

Huawei вместе с Nokia и Ericsson входит в тройку глобальных поставщиков телекоммуникационного оборудования.

Сейчас из этих компаний в России остается лишь Huawei.

Напомним, после начала войны китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию.

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