Huawei почала закривати свої магазини в Росії
Фото: Huawei почала закривати свої магазини в Росії (gettyimages)
Компанія Huawei почала закривати свої офіційні магазини у Росії. З 19 магазинів роботу припинили вже чотири торгові точки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА новости".
Найближчими місяцями компанія може закрити ще кілька магазинів.
Huawei разом з Nokia та Ericsson входить до трійки глобальних постачальників телекомунікаційного обладнання.
Зараз із цих компаній у Росії залишається лише Huawei.
Нагадаємо, після початку війни китайські виробники Xiaomi, Oppo та Huawei вдвічі скоротили постачання смартфонів до Росії.
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