Huawei готує повнорозмірний преміальний седан: опубліковані перші фото

Фірми JAC та Huawei розробляють розкішний седан Maextro S800. Він створить конкуренцію Rolls-Royce та Bentley. Подробиці про технічну начинку та оснащення авто з'являться ближче до старту продажів, який намічений на першу половину наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Альянс Harmony Intelligent Mobility (HIMA), створений компанією Huawei, представив першу модель люксового бренду Maextro, запущеного партнерством з JAC.

Очікується, що в основу седана ляже платформа Tuling II Longxing із електронною архітектурою, що підтримує роботу автопілота третього рівня автономності. За словами голови правління підрозділу споживчих продуктів Huawei Ю Чжендуна, S800 буде "дуже респектабельним, великим та яскравим автомобілем".

Дизайн моделі розроблений відповідно до концепції 8S: Super Cruise (суперкруїз), Super Maneuverabillity (суперманевреність), Super Awarenees (суперобізнаність), Super Privacy (суперконфіденційність), Super Communication (суперкомунікація), Super AI (супер-ШІ), Super Protection (суперзахист) та Super Reliability (Супернадійність).

Силова установка, швидше за все, буде гібридною або електричною. Діапазон цін – від 80 до 120 тисяч доларів.