Huawei готовит полноразмерный премиальный седан: опубликованы первые фото

Фирмы JAC и Huawei разрабатывают роскошный седан Maextro S800. Он создаст конкуренцию Rolls-Royce и Bentley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Альянс Harmony Intelligent Mobility (HIMA), созданный компанией Huawei, представил первую модель люксового бренда Maextro, запущенного партнерством по JAC.

Ожидается, что в основе седана ляжет платформа Tuling II Longxing с электронной архитектурой, поддерживающая работу автопилота третьего уровня автономности. По словам председателя правления подразделения потребительских продуктов Huawei Ю Чжендуна, S800 будет "очень респектабельным, большим и ярким автомобилем".

Дизайн модели разработан в соответствии с концепцией 8S: Super Cruise (суперкруиз), Super Maneuverabillity (суперманевренность), Super Awarenees (суперзнание), Super Privacy (суперконфиденциальность), Super Communication (суперкоммуникация), Super AI (супер-ШИ), Super Protection ( ) и Super Reliability (Супернадежность).

Силовая установка, скорее всего, будет гибридной или электрической. Диапазон цен – от 80 до 120 тысяч долларов.