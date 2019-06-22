Huawei через суд требует от США вернуть изъятое оборудование

Китайская технологическая компания Huawei Technologies Co Inc. подала иск к Министерству торговли США, потребовав суд оспорить решение американских властей, чтобы вернуть изъятое ранее оборудование. Об этом пишет Reuters.

Huawei пытается подвергнуть правилам экспортного управления телекоммуникационное оборудование, которое компания сначала перевозила из Китая в Соединенные Штаты, а затем отправляла обратно в КНР.



США считают, что это оборудование Пекин может использовать для шпионажа. Huawei эти данные отрицает.



В лабораторию в Калифорнии из КНР эта техника (в том числе, компьютерный сервер и коммутатор Ethernet), говорится в исковом заявлении китайской компании, была поставлена для тестирования. После завершения испытаний оборудование было отправлено обратно в Китай, объяснили в Huawei, отметив, что лицензию на перевозку таких технологий представители компании решили не получать, потому что, по их мнению, это просто не было необходимо.

Напомним ранее стало известнно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов считает, что одну с крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies финансируют китайские спецслужбы.

РБК-Украина писало, что президент китайской компании Huawei Жен Чженфей заявил, что из-за санкций Соединенных Штатов продажи компании в ближайший год не будут расти и удержатся на уровне 100 млрд долларов.