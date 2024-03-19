"Хуавей Україна" провела форум про інвестиції, технології та законодавство у галузі зберігання енергії

15 березня 2024 року "Хуавей Україна" організувала форум про інвестиції, технології та законодавство в галузі УЗЕ (установки зберігання енергії) "Зберігай та накопичуй".

Провідні вітчизняні та міжнародні експерти ринку енергетики визначили тенденції і виклики сфери УЗЕ, а також обговорили інновації, інвестиційні можливості та законодавче регулювання сектора. Було наголошено на важливості стимулювання енергетичної галузі України.

Установки зберігання енергії уже сьогодні допомагають забезпечувати стійкість енергетичної галузі України. А глобальний досвід упровадження інноваційних систем зберігання енергії у країнах доводить необхідність їх застосування. Зокрема, акумуляторні установки зберігання енергії Huawei ефективно розв’язують проблеми балансування відновлюваних джерел енергії, надання допоміжних послуг, вирівнювання споживання й організації резервного живлення для споживачів. Безпека користувачів, їхнього майна та інвестицій лежить в основі принципів проєктування обладнання Huawei.

"Система накопичення енергії Huawei — це кардинальний перехід до екологічної та надійної енергосистеми. Це рішення — не просто наше технічне досягнення. Воно є символом відданості Huawei принципам сталого розвитку, що має на меті скорочення викидів вуглекислого газу та побудову кращого майбутнього для наступних поколінь. Ми інвестуємо не лише у технології, а й у добробут України та всієї планети", — говорить Тоні Цао, виконувач обов’язків генерального директора компанії "Хуавей Україна".

Лише системи накопичення енергії зможуть забезпечити енергетичну незалежність завдяки відновлюваним джерелам енергії.

"Компанія Huawei по-справжньому віддана інноваціям і сталому розвитку в енергетичному секторі, особливо щодо систем зберігання енергії. Сьогодні ми раді представити наші нові продукти — акумуляторні системи накопичення енергії комерційного та індустріального масштабу для виробництв, сонячних електростанцій на власне споживання та ємністю 200 кВт·год для протидії блекаутам, а також великомасштабні інтегровані контейнерні системи, які забезпечуватимуть стабільність енергосистеми завдяки наданню допоміжних послуг. Huawei розуміє вирішальну роль сонячної енергії у забезпеченні сталого майбутнього. Тому на цей форум ми запросили фахівців і експертів із різних країн для обміну досвідом та ідеями, які б допомогли окреслити майбутнє інноваційних систем накопичення енергії в Україні та поза її межами", — коментує Чжао Сюечжен, директор департаменту Digital Power, "Хуавей Україна".

На шляху до декарбонізації енергетики Україні УЗЕ відіграють важливу роль в інтеграції ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) до енергетичного міксу та створенні розумної енергосистеми України. До того ж УЗЕ сприятимуть екологічній трансформації бізнесів завдяки більш ефективній децентралізації і збільшенню споживання енергії із ВДЕ.

Так, УЗЕ забезпечують резервне живлення та оптимізацію власного споживання електроенергії для організацій, а також допомагають прогнозувати генерацію сонячних чи вітрових станцій. Важливо, що у перспективі УЗЕ дозволять реалізувати такі технології, як Smart Grid, Microgrid, Demand Side, віртуальні електростанції, а також підвищити рівень менеджменту, керування попитом, роботи у локальних мережах тощо.