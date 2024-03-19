"Хуавей Украина" провела форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области хранения энергии

15 марта 2024 года "Хуавей Украина" организовала форум об инвестициях, технологиях и законодательстве в области УЗЭ (установки хранения энергии) "Храни и накапливай".

Ведущие отечественные и международные эксперты рынка энергетики определили тенденции и вызовы УЗЭ, а также обсудили инновации, инвестиционные возможности и законодательное регулирование сектора. Была отмечена важность стимулирования энергетической отрасли Украины.

Установки хранения энергии уже сегодня помогают обеспечивать устойчивость энергетической отрасли Украины. А глобальный опыт внедрения инновационных систем хранения энергии на Западе доказывает эффективность и необходимость их применения. В частности, аккумуляторные установки хранения энергии Huawei эффективно решают проблемы балансировки возобновляемых источников энергии, предоставления вспомогательных услуг, выравнивания потребления и организации резервного питания для потребителей. Безопасность пользователей, их имущества и инвестиций лежит в основе принципов проектирования оборудования Huawei.

"Система накопления энергии Huawei — это кардинальный переход к экологической и надежной энергосистеме. Это решение — не просто наше техническое достижение. инвестируем не только в технологии, но и в благосостояние Украины и всей планеты", - говорит Тони Цао, исполняющий обязанности генерального директора компании "Хуавей Украина".

Только системы накопления энергии смогут обеспечить энергетическую независимость благодаря возобновляемым источникам энергии.

"Компания Huawei по-настоящему привержена инновациям и устойчивому развитию в энергетическом секторе, особенно относительно систем хранения энергии. Сегодня мы рады представить наши новые продукты — аккумуляторные системы накопления энергии коммерческого и индустриального масштаба для производств, солнечных электростанций на собственное потребление и емкостью 200 кВтч для противодействия блекаутам, а также крупномасштабные интегрированные контейнерные системы, которые будут обеспечивать стабильность энергосистемы благодаря предоставлению вспомогательных услуг. Huawei понимает решающую роль солнечной энергии в обеспечении устойчивого будущего. Поэтому на этот форум мы пригласили специалистов и экспертов из разных стран для обмена опытом и идеями, которые помогли бы очертить будущее инновационных систем накопления энергии в Украине и за ее пределами", — комментирует Чжао Сюэчжен, директор департамента Digital Power, "Хуавэй Украина".

На пути к декарбонизации энергетики Украины УЗЭ играют немаловажную роль в интеграции ВИЭ (возобновляемых источников энергии) в энергетический микс и создании умной энергосистемы Украины. К тому же УЗЭ будут способствовать экологической трансформации бизнесов благодаря более эффективной децентрализации и увеличению потребления энергии из ВИЭ. Так, УЗЭ обеспечивают резервное питание и оптимизацию собственного потребления электроэнергии для организаций, а также помогают прогнозировать генерацию солнечных или ветровых станций. Важно, что в перспективе УЗЭ позволят реализовать такие технологии, как Smart Grid, Microgrid, Demand Side, виртуальные электростанции, а также повысить уровень менеджмента, управления спросом, работы в локальных сетях и т.д.

Да, УЗЭ обеспечивают резервное питание и оптимизацию собственного потребления электроэнергии для организаций, а также помогают прогнозировать генерацию солнечных или ветровых станций. Важно, что в перспективе УЗЭ позволят реализовать такие технологии как Smart Grid, Microgrid, Demand Side, виртуальные электростанции, а также повысить уровень менеджмента, управление спросом, работы в локальных сетях и т.д.