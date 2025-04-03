Шевченка не обрали до Виконкому УЄФА на тлі закликів до повернення Росії

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко програв вибори до Виконкому УЄФА. Крім того, на конгресі в сербському Белграді говорили про повернення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Шевченка підтримали лише 15 європейських країн-асоціацій, 40 проголосували проти. Голова УАФ у голосуванні посів передостаннє 4-те місце серед 5-ти кандидатів, які претендували на дворічний термін.

Найбільшу підтримку отримали Іспанія та Ізраїль: представники цих країн доповнили керівний орган європейського футболу. Третє місце в Мальти, останнє 5-те – в Латвії.

На 4-річний термін були обрані або переобрані: Габріеле Гравіна (Італія), Маріян Кустіч (Хорватія), Арі Лахті (Фінляндія), Армен Мелікбекян (Вірменія), Френк Пау (Нідерланди), Айвар Полак (Естонія) та Ганс-Йоахім Вацке (Німеччина). На 2-річний термін обрали Абаля Рафаеля Лусана (Іспанія) та Моше Зуареса (Ізраїль).

У зв'язку з поразкою Шевченка Україна не матиме свого голосу у Виконкомі УЄФА в наступні два роки. Це дуже поганий сигнал, особливо на тлі закликів про повернення до міжнародних змагань команд із Росії.

Із закликом про це до учасників Конгресу звернувся президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Тривають переговори щодо миру в Україні. Я сподіваюся, ми зможемо невдовзі розпочати нову сторінку та повернути Росію назад на футбольну мапу. Це означатиме, що все вирішено. Це те, чого ми повинні прагнути і за що молитися. Це те, заради чого футбол існує. Не для того, щоб розділяти людей, а щоб об'єднувати їх. Об'єднувати хлопчиків, дівчаток, людей, звідки б вони не були. А як вони об'єднуються? Завдяки змаганням", – сказав очільник світового футболу.