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Хто замість Столтенберга? NYT назвало можливих кандидатів на пост генсека НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На місце генерального секретаря НАТО після Єнса Столтенберга можуть претендувати як мінімум п'ять кандидатів. Повноваження діючого генсека закінчуються восени 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Кандидат Вашингтона

У США хотіли б бачити наступним генсеком НАТО Христю Фріланд. Вона зараз обіймає посаду заступника прем'єр-міністра Канади.

У Фріланд, до речі, є українське коріння. І її кандидатура, як пише видання, має багато переваг. Зокрема вона володіє англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами; вона керувала складними міністерствами; вміє проводити прес-конференції та інші публічні виступи; і вона може стати першою жінкою та першою канадкою, яка керує НАТО.

Кандидати ЄС

Європейський Союз не визначився, кого саме підтримувати на посаду генсека. За даними New York Times, там розглядають кандидатури прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, президента Словаччини Зузани Чапутової та колишнього президента Хорватії Колінди Грабар-Кітарович.

Кандидат Британії

Тут на роль генсека НАТО пропонують міністра оборони Бена Воллеса. Зокрема, він залишається на посаді міністра у третьому поспіль кабінеті міністрів. Це пояснюється не лише забезпеченням стабільної підтримки України, а й щоб збільшити свої шанси на посаду в НАТО. Сам Воллес, як пише видання, відмовився боротися за пост прем'єр-міністра Британії. Британія продовжує залишатися в НАТО, попри вихід із ЄС.

Столтенберг

Так, один із співрозмовників New York Times у НАТО припустив, що не слід списувати з рахунків самого Столтенберга. За його словами, всі кандидати мають деякі нюанси, тому не виключено, що країни-члени можуть погодитися продовжити термін повноважень Столтенберга ще на рік.

Нагадаємо, що чинний Єнс Столтенберг очолює Альянс ще з 2014 року, восени цього року він повинен був піти з цієї посади, але його повноваження продовжили ще на рік (до 30 вересня 2023 року) на тлі повномасштабної війни в Україні.

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