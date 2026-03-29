Хто замінить Трампа? Республіканці офіційно назвали свого нового лідера

Поки Дональд Трамп завершує перший рік свого другого терміну в Білому домі, всередині Республіканської партії вже визначився одноосібний фаворит на роль його наступника.

Так, результати традиційного опитування на головній консервативній конференції США (CPAC) у Техасі стали сенсацією, продемонструвавши не лише ім'я лідера, а й глибокі зміни в настроях американських правих.

Отож, згідно з результатами традиційного опитування, проведеного в суботу, 28 березня 2026 року, на Конференції консервативних політичних дій (CPAC), головним претендентом на посаду наступного кандидата в президенти став чинний віцепрезидент Джей Ді Венс. Він отримав впевнені 53% голосів, підтвердивши статус "спадкоємця" політичного курсу Трампа.

Проте справжньою несподіванкою став стрімкий злет державного секретаря Марко Рубіо. Він посів друге місце з 35%, хоча ще минулого року його підтримка ледь сягала 3%.

Такий стрибок популярності пов'язують із його активною роллю у зовнішній політиці США на тлі воєнних дій на Близькому Сході.

Розкол у лавах MAGA: чому йдуть найвідданіші?

Попри консолідацію навколо Венса та Рубіо, конференція CPAC-2026 підсвітила тривожні для республіканців тенденції. Рух «Зробимо Америку знову великою» переживає внутрішню кризу: Геополітичні розбіжності:

Війна США та Ізраїлю проти Ірану стала яблуком розбрату. Частина активістів вимагає зосередитися на внутрішніх проблемах, тоді як керівництво партії посилює військову підтримку союзників.

Гучні відставки: Знаковим моментом став вихід із руху та відставка з Конгресу Марджорі Тейлор Грін. Одна з найбільш медійних прихильниць Трампа публічно розірвала зв'язки з MAGA, звинувативши адміністрацію у втягуванні США у «чужі війни» та критикуючи скандали навколо «досьє Епштейна». Що це означає для майбутнього США? Хоча результати CPAC не є офіційним висуненням, вони чітко вказують на те, що Республіканська партія трансформується. Тандем Венс-Рубіо фактично монополізував довіру консерваторів (інші кандидати не набрали навіть 2%). Партія стає більш «яструбиною» у зовнішній політиці, попри опір ізоляціоністського крила. Наступна президентська кампанія, ймовірно, базуватиметься на ідеї продовження політики Трампа, але з новими, більш молодими обличчями.

«Ми бачимо народження нової республіканської ієрархії. Питання лише в тому, чи зможуть Венс та Рубіо втримати єдність партії до виборів», — коментують аналітики Reuters.