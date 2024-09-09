Хто з ВПО має право на продовження виплат і як їх перевірятимуть: пояснення юриста

Кому з переселенців продовжили виплати

30 серпня 2024 року уряд продовжив виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам на ще один 6-місячний період - з вересня 2024 року по лютий 2025 року.

"Продовження виплати допомоги на проживання ВПО мало відбутися "автоматично" для внутрішніх переселенців, які вже мали право на продовження та отримання допомоги за попередні шість місяців. При цьому будь-яке додаткове звернення ВПО до органів соціального захисту населення з приводу такого продовження не вимагається", - пояснює юрист.

Якщо ж людині все-таки не були продовжені виплати "автоматично", вона може звернутися за призначенням допомоги з відповідною заявою.

"Не мають права на продовження виплат від держави на підставі прийнятих урядом змін лише жінки з числа ВПО, яким раніше виплата допомоги на другий шестимісячний період була продовжена у зв'язку з вагітністю після 30-го тижня (після 27-го тижня – для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)", - звертає увагу Олег Луців.

Як перевірятимуть доходи при призначенні виплат

Юрист зазначає, що упродовж місяця з дати продовження виплати допомоги орган соціального захисту населення має провести перевірку щодо відповідності отримувачів допомоги критеріям.

"В тому числі - так званим "майновим критеріям" призначення/виплати допомоги на проживання ВПО. Зокрема, у частині здійснення отримувачем купівельних операцій на суму понад 100 тисяч гривень", - зауважує Олег Луців.

Фінансово-майновий стан переселенців оцінюватиметься шляхом перевірки середньомісячного сукупного доходу на одного отримувача на підставі інформації, що надійшла від Державної податкової служби України або Пенсійного фонду України, або довідки про доходи.

Період, за який враховуються доходи, становить один квартал, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період, або три місяці, що передують місяцю звернення за продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період, звертає увагу фахівець.

"У разі виявлення невідповідності отримувачів встановленим критеріям або вимогам виплата їм допомоги припиняється з місяця, що настає після місяця автоматичного продовження виплати допомоги", - додає він.

Метою продовження виплат є забезпечення фінансовою підтримкою на проживання найбільш вразливих категорій ВПО.

Фото: Переселенці на вокзалі у Львові (gettyimages.com)

Перелік категорій ВПО, яким продовжили виплати

Внутрішньо переміщені особи отримують таку допомогу на проживання:

для дітей та осіб з інвалідністю - 3000 грн;

для інших - 2000 гривень.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 серпня 2024 року № 989, без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:

людям пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує 4 розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень);

людям з інвалідністю I чи II групи;

дітям з інвалідністю віком до 18 років;

дітям з важкими захворюваннями;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Інфографіка: Уточнений перелік ВПО, які можуть отримувати виплати (msp.gov.ua)

Кабінет міністрів навесні уточнив перелік ВПО, які можуть отримати компенсацію за проживання на 6 місяців.