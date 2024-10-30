Хто придумав Хелловін і чи можна його відзначати: історія свята

Хелловін – язичницьке свято чи католицьке

Назва свята Halloween походить від скорочення виразу All Hallow's Eve – Вечір усіх святих, який святкують в ніч на 1 листопада. Найгучніше це свято відзначають у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. У кінці ХХ століття на фоні процесу американізації Хелловін прийшов на терени України.

До святкування люди тематично прикрашають свої домівки. Один із головних символів свята – гарбузи, із яких вирізають "обличчя" і всередину вставляють запалені свічки. Їх називають "ліхтариками Джека". Є вірування, що такий ліхтарик захищає дім від злих сил.

Під час святкування діти переодягаються у костюми різної нечисті, покійників, відьом і ходять до сусідів, випрошуючи цукерки.

Діти у хелловінських костюмах (фото: Getty Images)

Одна із теорій походження Хелловіну твердить, що він сягає язичницьких часів і пов'язаний із кельтським святом Савань, і йому майже 2000 років.

Кельти, які жили переважно на території сучасної Ірландії, Великої Британії та північної Франції, святкували новий рік 1 листопада. Цей день знаменував кінець літа та жнив і початок темної, холодної зими, пори року, яка часто асоціювалася зі смертю. Кельти вірили, що в ніч перед новим роком стирається межа між світами живих і мертвих, тому душі покійників повертаються на землю.

Для святкування кельти розводили величезні багаття, навколо яких збирались люди, перевдягнені у костюми зі шкур тварин. Часто, аби випросити гарний урожай в наступному році, божествам приносили у жертву тварин.

Кельтська теорія походження Хелловіну набула популярності у ХІХ ст., втім зараз дослідники заявляють, що вона не має підтверджень, оскільки свято насправді має католицьке коріння.

Вирізані ліхтарики із гарбуза є символом свята (фото: Getty Images)

До 43 року нашої ери Римська імперія завоювала більшу частину кельтської території, де почали поширювати свою культуру. У 609 році Папа Боніфацій IV запровадив свято День усіх мучеників, яке відзначали 13 травня. Згодом Папа Римський Григорій III розширив свято, включивши до переліку мучеників ще й всіх святих, і переніс святкування з 13 травня на 1 листопада.

До ІХ століття вплив християнства поширився на кельтські землі, де воно змішалося зі кельтськими обрядами. Побутує думка, що перенесення дати Дня всіх святих церква намагалась замінити язичницьке свято своїм.

"Хелловін пов'язаний із католицьким святом Днем усіх святих, яке відзначають 1 листопада. У цей день церква згадує всіх своїх святих, про яких є свідчення в різних книжках. Але крім них, ще є святі, про яких ми не знаємо. Наприклад, наші бабусі, прабабусі, яких за часів комунізму переслідували через віру, вони зараз на небі є святими, але церква офіційно їх не канонізувала", – розповідає отець Римо-католицької церкви Олексій Самсонов, директор радіо "Марія".

Отець також наголосив, що це свято із католицької церкви, а у православній Дня всіх святих нема, тому зміна церковного календаря в Україні ніяк не вплинула на дату святкування.

Чи є святкування Хелловіну гріхом

"Те, що відбувається у нас, це бажання заробити гроші, зробити комерцію, привабити клієнтів до ресторанів, магазинів. Це ніби невинне свято, але переважна більшість священників закликають християн не брати участь у його святкуванні, оскільки це може мати потім наслідки для духовного життя", – додає Самсонов.

У Православній церкві України також закликають українців не відзначати Хелловін.

"Хелловінські вечірки багато людей сприймають як привід вдягти маскарадну маску й повеселитися. Учасники таких святкувань перевдягаються в образи нечистої сили, яка асоціюються зі смертю і потойбічним світом, яка чинить зло – упирів, вампірів, вурдалаків, зомбі. Та християнин не може навіть у жартівливому контексті асоціювати себе зі силами зла", – заявляють у ПЦУ.

Священнослужителі кажуть, що під час Хелловіну відбувається романтизація смерті та злих сил, начебто зло – "нестрашне". Це змінює моральні орієнтири людини і її ставлення до смерті, адже у християнстві ключовою є віра в перемогу життя над смертю через воскресіння Ісуса.

"Багато наших священників-екзорцистів, які мають справу з вигнанням демонів, бісів, свідчать про те, що до них приходять люди з одержимістю, і коли вони починають розбиратися, то часто виявляється, що колись ця людина брала участь у святкуваннях Хелловіну", – додає отець.

Також Самсонов пояснив, чи може святкування Хелловіну вважатися гріхом для християнина.

"Гріх – це добровільне і свідоме порушення Божих або церковних заповідей. Якщо дитина йде на святкування Хелловіну, то вона просто хоче бути зі своїми однокласниками, цікаво і незвично провести час. Про те, що може бути якась небезпека в цьому, вона не задумується. Так само, певно, і її батьки", – каже Самсонов.

Чи є український аналог свята

"Чи 100 років тому українці святкували Хелловін? Звісно ні, та по своїй суті – це свято вшанування померлих, коли нібито їхні душі повертаються на землю, а живі зустрічають їх карнавалами та фестивалями. І в українській традиції є три періоди, коли предки вірили, що духи потойбіччя повертаються на землю", – каже етнолог Анастасія Кривенко, Наукова співробітниця відділу етнології сучасності Інституту народознавства НАН України.

За її словами, традиції відзначення цих періодів нагадують Хелловінські, оскільки давні українці також переодягались у костюми й маски. Перший період – це різдвяно-новорічні свята, під час яких наші предки запрошували душі померлих на святвечірню трапезу.

Другий період – великодній, оскільки українці вірили, що у цей час ворота до неба відкриті й душі предків перебувають на землі цілий тиждень аж святкової неділі. Третій період – Зелені свята, коли за вірування на землю виходили русалки, які могли нашкодити людям.

Також деякі дослідники вважають, що Хелловін має багато спільних рис з язичницьким святом часів Київської Русі Велесовою ніччю. Наші пращури вірили, що у цей день до них проходять душі померлих родичів, тому на вікні запалювали свічку, аби та освічувала їм дорогу. Також на святковій вечері ставили тарілку для душ покійників, які завітають в гості.

У традиції українців є подібні свята до Хелловіну (фото: Freepik)