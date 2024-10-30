Кто придумал Хэллоуин и можно ли его отмечать: история праздника

В ночь на 1 ноября в странах западного мира отмечают Хэллоуин. В последние годы этот праздник все больше набирает популярность в Украине.
РБК-Украина рассказывает, откуда взялся Хэллоуин, можно ли его праздновать христианам и считается ли это грехом.
Название праздника Halloween происходит от сокращения выражения All Hallow's Eve – Вечер всех святых, который празднуют в ночь на 1 ноября. Самые громкие празднования проходят в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. В конце ХХ века на фоне процесса американизации Хэллоуин пришел в Украину.
К празднованию люди тематически украшают свои дома. Один из главных символов праздника – тыквы, из которых вырезают "лицо" и внутрь вставляют зажженные свечи. Их называют "фонариками Джека". Есть верование, что такой фонарик защищает дом от злых сил.
Во время празднования дети переодеваются в костюмы разной нечисти, покойников, ведьм и ходят к соседям, выпрашивая конфеты.
Одна из теорий происхождения Хэллоуина утверждает, что он корнями уходит в языческие времена и связан с кельтским праздником Савань, и ему почти 2000 лет.
Кельты, жившие преимущественно на территории современной Ирландии, Великобритании и северной Франции, праздновали новый год 1 ноября. Этот день ознаменовал конец лета и жатвы и начало темной, холодной зимы, времени года, которая часто ассоциировалась со смертью. Кельты верили, что в ночь перед новым годом стирается граница между мирами живых и мертвых, поэтому души усопших возвращаются на землю.
Для празднования кельты разводили огромные костры, вокруг которых собирались люди, переодетые в костюмы из шкур животных. Часто, чтобы выпросить хороший урожай в будущем году, божествам приносили в жертву животных.
Кельтская теория происхождения Хэллоуина приобрела популярность в XIX в., но сейчас исследователи заявляют, что она не имеет подтверждений, поскольку праздник на самом деле имеет католические корни.
До 43 года нашей эры Римская империя завоевала большую часть кельтской территории, где начали распространять свою культуру. В 609 году Папа Бонифаций IV ввел праздник День всех мучеников, который отмечали 13 мая. Но потом Папа Римский Григорий III расширил праздник, включив к перечню мучеников и всех святых, и перенес празднование с 13 мая на 1 ноября.
До IX века влияние христианства распространилось на кельтские земли, где оно смешалось с кельтскими обрядами. Бытует мнение, что перенесением даты Дня всех святых церковь пыталась заменить языческий праздник своим.
"Хэллоуин связан с католическим праздником Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. В этот день церковь вспоминает всех своих святых, о которых есть свидетельства в разных книгах. Но кроме них, еще есть святые, о которых мы не знаем. Например, наши бабушки, прабабушки, которых во времена коммунизма преследовали через веру, они сейчас на небе святые, но церковь официально их не канонизировала", – рассказывает отец Римско-католической церкви Алексей Самсонов, директор радио "Мария".
Отец также отметил, что этот праздник из католической церкви, а в православной Дня всех святых нет, поэтому смена церковного календаря в Украине никак не повлияла на дату празднования.
"То, что происходит у нас, это желание заработать деньги, сделать коммерцию, привлечь клиентов в рестораны, магазины. Это будто невинный праздник, но подавляющее большинство священников призывают христиан не участвовать в его праздновании, поскольку это может иметь потом последствия для духовной жизни", – добавляет Самсонов.
В Православной церкви Украины также призывают украинцев не отмечать Хэллоуин.
"Хэллоуинские вечеринки многие люди воспринимают как повод одеть маскарадную маску и повеселиться. Участники таких празднований переодеваются в образы нечистой силы, которые ассоциируются со смертью и загробным миром, что делает зло – упырей, вампиров, вурдалаков, зомби. Но христианин не может даже контексте шутки ассоциировать себя с силами зла", – заявляют в ПЦУ.
Священнослужители говорят, что во время Хэллоуина происходит романтизация смерти и злых сил, что зло – "нестрашное". Это изменяет нравственные ориентиры человека и его отношение к смерти, ведь в христианстве ключевой является вера в победу жизни над смертью через воскресение Иисуса.
"Многие наши священники-экзорцисты, имеющие дело с изгнанием демонов, бесов, свидетельствуют о том, что к ним приходят люди с одержимостью, и когда они начинают разбираться, то часто оказывается, что когда-то этот человек принимал участие в празднованиях Хэллоуина", – добавляет отец.
Также Самсонов объяснил, может ли празднование Хэллоуина считаться грехом для христианина.
"Грех – это добровольное и сознательное нарушение Божьих или церковных заповедей. Если ребенок идет на празднование Хэллоуина, то он просто хочет быть со своими одноклассниками, интересно и необычно провести время. О том, что может быть какая-то опасность в этом, он не задумывается. Так же, наверное, и его родители", – говорит Самсонов.
"Праздновали 100 лет назад украинцы Хэллоуин? Конечно нет, но по своей сути – это праздник чествования умерших, когда якобы их души возвращаются на землю, а живые встречают их карнавалами и фестивалями. И в украинской традиции есть три периода, когда предки верили, что духи потустороннего мира возвращаются на землю", – говорит этнолог Анастасия Кривенко, Научная сотрудница отдела этнологии современности Института народоведения НАН Украины.
По ее словам, традиции празднования этих периодов напоминают Хэллоуинские, поскольку древние украинцы тоже переодевались в костюмы и маски. Первый период – это рождественско-новогодние праздники, во время которых наши предки приглашали души умерших на Святвечер.
Второй период – пасхальный, поскольку украинцы верили, что в это время ворота к небу открыты и души предков находятся на земле целую неделю вплоть до праздничного воскресенья. Третий период – Зеленые праздники, когда за верование на землю выходили русалки, которые могли навредить людям.
Также некоторые исследователи считают, что Хэллоуин имеет много общих черт с языческим праздником времен Киевской Руси Велесовой ночью. Наши предки верили, что в этот день в этот день к ним проходят души умерших родственников, поэтому на окне зажигали свечу, чтобы она освещала им дорогу. Также на праздничном ужине ставили тарелку и для душ покойников, которые приедут в гости.
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При подготовке материала использовали: эксклюзивный комментарий для РБК-Украина отца Алексея Самсонова, данные из History.com и Википедии, пост Православной церкви Украины в Facebook, пост этнолога Анастасии Кривенко в Instagram.
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