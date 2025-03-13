Хто такий Юрій Ушаков та що він говорить про перемир'я між РФ та Україною

Юрій Ушаков є помічником кремлівського лідера Володимира Путіна, а нещодавно він увійшов до команди РФ на переговорах зі США щодо війни в Україні. Ушаков критично ставиться до ідеї 30-денного перемир'я та називає її "імітацією миру".

Докладніше про те, хто такий Ушаков та яка його позиція щодо можливого припинення вогню, – в матеріалі РБК-Україна .

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Радник Путіна. Біографія Юрія Ушакова

Юрію Ушакову 77 років. Народився і навчався в Москві, закінчив інститут міжнародних відносин, після чого почав кар'єру дипломата.

Ще за радянських часів працював у посольства СРСР у Данії, а з 1992 року обійняв посаду директора Департаменту загальноєвропейського співробітництва в МЗС Росії. Відповідав за співпрацю РФ з ОБСЄ, ООН, НАТО, Радою Європи. Згодом працював у офісі ОБСЄ в Австрії як постійний представник Росії.

Далі кар'єра Ушакова розвивалася наступним чином:

1998-1999 – заступник міністра закордонних справ Росії;

1998-2008 – посол Росії в США ;

; 2008-2012 – заступник керівника апарату уряду Російської Федерації;

З 2012 – помічник президента РФ з питань зовнішньої політики.

Ушакова називають одним із найдосвідченіших російських дипломатів, який відіграє ключову роль у формуванні зовнішньополітичного курсу Росії.

Фото: Юрій Ушаков (росЗМІ)

Він віддавна є одним з головних радників Путіна із зовнішньополітичних питань та, як пишуть західні ЗМІ, вважається одним з головних натхненників "антизахідної" політики РФ.

Ушаков на переговорах у Саудівській Аравії

18 лютого Росія та США провели переговори у Саудівськй Аравії, які були присвячені двостороннім відносинам країн та війні в Україні.

Кремль відправив на зустріч з американцями очільника МЗС Сергія Лаврова, голову Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієва та радника Путіна з зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Видання Bloomberg назвало Ушакова одним із "важковаговиків" РФ та навело кілька причин, чому саме його могли обрати для участі у переговорах зі Штатами.

Як зазначають журналісти, Юрій Ушаков працював помічником Путіна більше десятка років, а до цього був послом у США в 1998-2008 роках, що дало йому "глибокі знання у відносинах з Вашингтоном".

Російський дипломат добре знає американський істеблішмент і має великий вплив у Москві. "Він найкраща людина для "великих переговорів" у класичному розумінні", – розповів Bloomberg декан факультету міжнародних відносин університету МДІМВ у Москві Андрій Сушенцов.

Фото: учасники переговорів у Саудівській Аравії, Ушаков – по центру (Getty Images)

Після переговорів із делегацією США Юрій Ушаков заявив, що Росія та Штати домовилися враховувати інтереси один одного. За його словами, Москва і Вашингтон зацікавлені у подальшому просуванні двосторонніх відносин.

Також російський дипломат розповів, що команди переговорників двох країн розпочнуть контакти з Україною "свого часу".

Що говорить Ушаков про перемир'я з Україною

За результатами зустрічі представників України та США у Джидді 11 березня була узгоджена ідея щодо 30-денного перемир'я у повномасштабній війні. Україна погодилася на припинення вогню, якщо такий саме крок зробить Росія. США взяли на себе обов'язок донести цю пропозицію Москві.

У Росії поки офіційно висловили позицію щодо перемир'я, втім радник Путіна Ушаков виступив із критикою.

За його словами метою Росії є нібито "довгострокове мирне врегулювання", яке "враховуватиме законні інтереси" та "занепокоєння" країни.

"Якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", – заявив Ушаков.

Ушаков зазначив, що представив позицію Росії під час розмови з радником із нацбезпеки США Майком Волцем та висловив думку, що пропозиція про тимчасове перемир'я нібито буде "перепочинком для українських військових".

"Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир'я, виклав нашу позицію з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого", – сказав помічник президента Росії.

Ушаков додав, що очільник Кремля Володимир Путін 13 березня може висловити "більш конкретні та змістовні оцінки" з приводу пропозиції ввести тимчасовий режим припинення вогню в Україні. Також дипломат додав, що до Москви приїхав спецпредставник США Стів Віткофф.

"Віткофф, який приїхав до Москви, зустрінеться з російськими представниками дуже високого рангу, не виключена зустріч на найвищому рівні", – заявив Юрій Ушаков.

Більше про візит Віткоффа до Москви та його ймовірну зустріч із Путінім йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Bloomberg, Meduza, "Комерсант", інформація з Вікіпедія.