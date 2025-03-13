Кто такой Юрий Ушаков и что он говорит о перемирии между РФ и Украиной
Юрий Ушаков является помощником кремлевского лидера Владимира Путина, а недавно он вошел в команду РФ на переговорах с США по войне в Украине. Ушаков критично относится к идее 30-дневного перемирия и называет ее "имитацией мира".
Подробнее о том, кто такой Ушаков и какая его позиция относительно возможного прекращения огня, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
- Советник Путина. Биография Юрия Ушакова
- Ушаков на переговорах в Саудовской Аравии
- Что говорит Ушаков о перемирии с Украиной
Советник Путина. Биография Юрия Ушакова
Юрию Ушакову 77 лет. Родился и учился в Москве, окончил институт международных отношений, после чего начал карьеру дипломата.
Еще в советское время работал в посольстве СССР в Дании, а с 1992 года занял должность директора Департамента общеевропейского сотрудничества в МИД России. Отвечал за сотрудничество РФ с ОБСЕ, ООН, НАТО, Советом Европы. Затем работал в офисе ОБСЕ в Австрии как постоянный представитель России.
Далее карьера Ушакова развивалась следующим образом:
- 1998-1999 – заместитель министра иностранных дел России;
- 1998-2008 – посол России в США;
- 2008-2012 – заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации;
- С 2012 – помощник президента РФ по внешней политике.
Ушакова называют одним из опытнейших российских дипломатов, который играет ключевую роль в формировании внешнеполитического курса России.
Он давно является одним из главных советников Путина по внешнеполитическим вопросам и, как пишут западные СМИ, считается одним из главных вдохновителей "антизападной" политики РФ.
Ушаков на переговорах в Саудовской Аравии
18 февраля Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, которые были посвящены двусторонним отношениям стран и войне в Украине.
Кремль отправил на встречу с американцами главу МИД Сергея Лаврова, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и советника Путина по внешней политике Юрия Ушакова.
Издание Bloomberg назвало Ушакова одним из "тяжеловесов" РФ и привело несколько причин, почему именно его могли выбрать для участия в переговорах со Штатами.
Как отмечают журналисты, Юрий Ушаков работал помощником Путина более десятка лет, а до этого был послом в США в 1998-2008 годах, что дало ему "глубокие знания в отношениях с Вашингтоном".
Российский дипломат хорошо знает американский истеблишмент, а также имеет большое влияние в Москве. "Он лучший человек для "больших переговоров" в классическом понимании", – рассказал Bloomberg декан факультета международных отношений университета МГИМО в Москве Андрей Сушенцов.
Фото: участники переговоров в Саудовской Аравии, Ушаков – по центру (Getty Images)
После переговоров с делегацией США Юрий Ушаков заявил, что Россия и Штаты договорились учитывать интересы друг друга. По его словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в дальнейшем продвижении двусторонних отношений.
Также российский дипломат рассказал, что команды переговорщиков двух стран начнут контакты с Украиной "в свое время".
Что говорит Ушаков о перемирии с Украиной
По результатам встречи представителей Украины и США в Джидде 11 марта была согласована идея о 30-дневном перемирии в полномасштабной войне. Украина согласилась на прекращение огня, если такой же шаг сделает Россия. США обязались донести это предложение Москве.
В России пока официально высказали позицию по перемирию, впрочем, советник Путина Ушаков выступил с критикой.
По его словам, целью России является якобы "долгосрочное мирное урегулирование", которое будет "учитывать законные интересы" и "обеспокоенность" страны.
"Какие-то шаги, имитирующие мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", – заявил Ушаков.
Ушаков отметил, что представил позицию России во время разговора с советником по нацбезопасности США Майком Волцем и высказал мнение, что предложение о временном перемирии якобы будет "передышкой для украинских военных".
"Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, изложил нашу позицию о том, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", – сказал помощник президента России.
Ушаков добавил, что глава Кремля Владимир Путин 13 марта может выразить "более конкретные и содержательные оценки" относительно предложения ввести временный режим прекращения огня в Украине. Также дипломат добавил, что в Москву приехал спецпредставитель США Стив Виткофф.
"Виткофф, который приехал в Москву, встретится с российскими представителями очень высокого ранга, не исключена встреча на самом высоком уровне", – заявил Юрий Ушаков.
Больше о визите Виткоффа в Москву и его вероятной встрече с Путиным говорится в отдельном материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg, Meduza, "Коммерсант", информация из Википедии.
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