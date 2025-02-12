Хто такий Стівен Віткофф – ще один посланець Трампа по війні в Україні, який літав до Москви

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Хто такий Стівен Віткофф

Стівен Чарльз Віткофф – американськиий мільярдер, інвестор та забудовник. Йому 67 років, народився в Нью-Йорку, здобув вищу освіту у сфері юриспруденції.

Віткофф починав кар'єру з посади адвоката у сфері нерухомості. Після завершення навчання працював у нью-йоркській юридичній фірмі Dreyer&Traub, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. Вони потоваришували у процесі роботи над бізнес-угодою.

Через два роки адвокатської роботи разом із колегою Стівен Віткофф заснував компанію житлової та офісної нерухомості Stellar Management.

Наприкінці 90-х створив власну компанію Witkoff Group, у власності якої на 2019 рік було понад 50 об'єктів нерухомості в США та за кордоном.

Посланець Трампа

Стівен Віткофф працював у команді Дональда Трампа ще під час його першої президентської каденції.

У 2020 році під час пандемії коронавірусу він очолив організацію Great American Economic Revival Industry Group, яка була створена для боротьби з економічними наслідками пандемії.

Підтримував Трампа під час його президентської кампанії 2024, був співголовою комітету з інавгурації.

Після обрання на посаду голови Білого дому Дональд Трамп оголосив, що призначить Стіва Віткоффа спеціальним представником з питань Близького Сходу.

На початку року Віткофф брав участь у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС разом із представником адміністрації Джо Байдена Бретом Макгерком та прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Як писало видання The New York Times, відвертий, прямий та агресивний стиль переговорів Віткоффа сприяв укладенню угоди про припинення вогню, під час якої мав відбутися обмін 33 заручників, утримуваних ХАМАС, на приблизно 1000 палестинських ув'язнених.

Наприкінці січня Віткофф прибув до Ізраїлю та здійснив поїздку до Гази, щоб особисто спостерігати за припиненням вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Що робив Віткофф у Москві

11 лютого Стів Віткофф відвідав Москву зі спеціальним візитом та забрав на своєму літаку американця Марка Фогеля, який три роки перебував у російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

FoxNews повідомляло, що у вівторок Москві Віткофф провів тригодинну зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Як згодом стало відомо, президент США Дональд Трамп кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника Віткоффа за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".

За словами співрозмовників видання NYT, Трамп довіряє Віткоффу і вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.

Також Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Володимира Путіна і обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.

Наступного дня після візиту Віткоффа до РФ, 12 лютого Трамп провів телефонні переговори з Путіним.

За результатом розмови, американський лідер заявив, що домовився з Путіним "дуже тісно" працювати разом, а також, щоб "відповідні команди негайно почали переговори".

Також Трамп повідомив, що Стівен Віткофф увійде до складу переговорної команди США щодо завершення війни в Україні.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп призначив своїм посланцем з питань України та Росії генерала у відставці Кіта Келлога.

Як пише NYT, наразі незрозумілий точний розподіл повноважень між Віткоффом і Келлогом.

До того ж, оголошуючи склад команди перемовників, Трамп не згадав Кіта Келлога.

При підготовці використовувалися: публікації NYT, FoxNews, повідомлення Дональда Трампа в Truth Social, інформація з Wikipedia.