Хто такий Стів Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні

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Що відомо про Стіва Віткоффа

Стівен Чарльз Віткофф - бізнесмен у сфері нерухомості, філантроп, власник мільярдних статків. Народився та виріс у Нью-Йорку, має юридичну освіту.

Від початку професійної кар'єри Віткофф займався нерухомістю. Працював адвокатом і цій сфері, а згодом разом із колегою заснував власну компанію житлової та офісної нерухомості.

У 1997 році започаткував компанію Witkoff Group, у власності якої на 2019 рік було понад 50 об'єктів нерухомості в США та за кордоном. Зокрема до власності Witkoff Group належить відомий готель Park Lane Hotel та будівля Woolworth в Нью-Йорку.

Стів Віткофф познайомився із Дональдом Трампом ще під час своєї роботи в юридичній компанії.

Коли Трампа було обрано 45-м президентом США Віткофф увійшов до його команди. Брав участь у роботі організації Industry Groups Great American Economic Revival, створеної для боротьби з економічними наслідками COVID-19.

Він також підтримував Трампа під час його другої президентської кампанії та був співголовою комітету з інавгурації.

Після обрання на посаду голови Білого дому Дональд Трамп оголосив, що призначить Стівена Віткоффа спеціальним представником з питань Близького Сходу.

У січні 2025 Віткофф брав участь у переговорах щодо припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем і ХАМАС.

Перемовник від Трампа

У лютому 2025 стало відомо, що Дональд Трамп розширив обов'язки Стіва Віткоффа. Окрім питань Близького Сходу, він отримав повноваження представляти США у процесі щодо завершення війни в Україні.

Від того часу Віткофф бере участь у складі американської делегації на переговорах із представниками РФ. Зокрема, 18 лютого він був присутнім на першій зустрічі Росії та США від початку повномасштабної війни в Україні. Сторони обговорювали готовність РФ почати мирний процес та відновлення дипломатичних відносин між країнами.

Також Стів Віткофф здійснив два візити до Москви та особисто зустрічався із очільником Кремля Володимиром Путіним.

11 лютого він провів тригодинну зустріч із російським диктатором, після якої забрав на своєму літаку Марка Фогеля. Американець провів три роки в російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

13 березня Віткофф знову їздив до РФ. Цьому передувала зустріч делегацій України та США, в ході якої було досягнуто згоди про тимчасове повне перемир'я. Ідею запропонували Штати, а українська сторона погодилася, якщо на цей крок також погодиться РФ.

За інформацією SkyNews, спецпосланцю Трампа довелося близько 8 годин чекати на Путіна, поки той спілкувався із білоруським очільником Олександром Лукашенком.

Врешті Віткофф та Путін провели закриту зустріч. Того ж дня лідер Кремля виступив із заявою, що погоджується з ідеєю США щодо тимчасового перемир'я, але у нього залишаються питання, які варто обговорити.

Зазначимо, що за кілька днів Володимир Путін у телефонній розмові із Дональдом Трампом заявив, що РФ готова дотримуватися тимчасового перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі. При цьому глава РФ сказав, що Україна має припинити мобілізацію та переозброєння ЗСУ, а також на час перемир'я має бути призупинена військова допомога.

Резонансні заяви про Україну

Кілька днів тому спецпосланець Дональда Трампа дав інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону, у якому повторив кілька тез російської пропаганди щодо України.

Зокрема Стів Віткофф заявив, що нібито "найбільшою проблемою" у повномасштабній війні в Україні, є "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших регіони".

За його словами, ці території є "російськомовними" й там проводились "референдуми", під час яких "більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії".

"Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це - ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", - заявив Віткофф.

Пізніше спецпредставник президента США намагався виправдатися та сказав, що він просто визначив суть проблеми і не став "ні на одну сторону".

Після цих заяв голова комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко розкритикував Віткоффа та заявив, що Дональд Трамп повинен відкликати його з посади.

У Євросоюзі також критично відреагували на заяви Віткоффа про "референдуми" Росії на окупованих територіях України. Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер назвала "тотальним обманом" ці псевдореферендуми, наголосивши, що вони проходили під примусом і загрозою зброї.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс заступився за спецпосланника Трампа, оскільки той "прекрасно справляється" зі своєю роботою.

Під час того ж інтерв'ю Віткофф висловив переконання, що в Україні будуть проведені вибори. За його словами, президент Володимир Зеленський робить для цього "усе можливе".

При цьому спецпредставник президента США повторив, що РФ вважає чинного президента України Володимира Зеленського "не достатньо легітимним", щоб укладати мирну угоду.

Крім того, під час спілкування з Такером Карлсоном Стів Віткофф торкнувся питання членства України в НАТО. Він заявив, що українська сторона нібито фактично погодилася з тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм.

"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський, а в нього є права рука, Єрмак - я вважаю, що вони вже значною мірою погодилися з тим, що Україна не стане членом НАТО", - висловив думку Віткофф.

Водночас він зазначив, що питання надання Україні гарантій за 5-ю статтею НАТО без вступу залишається відкритим.

При підготовці використовувалися: публікації SkyNews, The New York Times, інтерв'ю Стіва Віткоффа інтерв'ю Такеру Карлсону, Вікіпедія.