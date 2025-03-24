Кто такой Стив Уиткофф и какая его роль в вопросе завершения войны в Украине

Содержание:

Что известно о Стиве Уиткоффе

Стивен Чарльз Уиткофф - бизнесмен в сфере недвижимости, филантроп, владелец миллиардного состояния. Родился и вырос в Нью-Йорке, получил юридическое образование.

С начала профессиональной карьеры Уиткофф занимался недвижимостью. Работал адвокатом и этой сфере, а затем вместе с коллегой основал собственную компанию жилой и офисной недвижимости.

В 1997 году основал компанию Witkoff Group, в собственности которой на 2019 год было более 50 объектов недвижимости в США и за рубежом. В частности, в собственность Witkoff Group входит известный отель Park Lane Hotel и здание Woolworth в Нью-Йорке.

Стив Виткофф познакомился с Дональдом Трампом еще во время своей работы в юридической компании.

Когда Трамп был избран 45-м президентом США Уиткофф вошел в его команду. Участвовал в работе организации Industry Groups Great American Economic Revival, созданной для борьбы с экономическими последствиями COVID-19.

Он также поддерживал Трампа во время его второй президентской кампании и был сопредседателем комитета по инаугурации.

После избрания на должность главы Белого дома Дональд Трамп объявил, что назначит Стивена Уиткоффа специальным представителем по Ближнему Востоку.

В январе 2025 Уиткофф принимал участие в переговорах по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и ХАМАС.

Переговорщик от Трампа

В феврале 2025 года стало известно, что Дональд Трамп расширил обязанности Стива Уиткоффа. Кроме вопросов Ближнего Востока, он получил полномочия представлять США в процессе завершения войны в Украине.

С этого времени Уиткофф принимает участие в составе американской делегации на переговорах с представителями РФ. В частности, 18 февраля он присутствовал на первой встрече России и США с начала полномасштабной войны в Украине. Стороны обсуждали готовность РФ начать мирный процесс и возобновление дипломатических отношений между странами.

Также Стив Уиткофф совершил два визита в Москву и лично встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

11 февраля он провел трехчасовую встречу с российским диктатором, после которой забрал на своем самолете Марка Фогеля. Американец провел три года в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

13 марта Уиткофф снова ездил в РФ. Этому предшествовала встреча делегаций Украины и США, в ходе которой было достигнуто соглашение о временном полном перемирии. Идею предложили Штаты, а украинская сторона согласилась, если на этот шаг также пойдет РФ.

По информации SkyNews, спецпосланнику Трампа пришлось около 8 часов ждать Путина, пока тот общался с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В итоге Виткофф и Путин провели закрытую встречу. В тот же день лидер Кремля выступил с заявлением, что соглашается с идеей США о временном перемирии, но у него остаются вопросы, которые следует обсудить.

Отметим, что через несколько дней Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что РФ готова соблюдать временное перемирие в части прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. При этом глава РФ сказал, что Украина должна прекратить мобилизацию и перевооружение ВСУ, а также во время перемирия должна быть приостановлена ​​военная помощь.

Резонансные заявления об Украине

Несколько дней назад спецпосланник Дональда Трампа дал интервью журналисту Такеру Карлсону, в котором повторил несколько тезисов российской пропаганды относительно Украины.

В частности, Стив Уиткофф заявил, что якобы "наибольшей проблемой" в полномасштабной войне в Украине является "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других региона".

По его словам, эти территории "русскоязычные" и там проводились "референдумы", во время которых "большинство людей высказалось за то, чтобы быть под властью России".

"Эти территории - русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказались за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это - ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать. И сейчас мы ведем очень, очень положительные разговоры по этому поводу", - заявил Уиткофф.

Позже спецпредставитель президента США попытался оправдаться и сказал, что он просто определил суть проблемы и не стал "ни на одну сторону".

После этих заявлений глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подверг критике Уиткоффа и заявил, что Дональд Трамп должен отозвать его с должности.

В Евросоюзе также критически отреагировали на заявления Уиткоффа о "референдумах" России на оккупированных территориях Украины. Представительница Еврокомиссии Анита Гиппер назвала "тотальным обманом" эти псевдореферендумы, подчеркнув, что они проходили под принуждением и угрозой оружия.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за спецпосланника Трампа, поскольку тот "прекрасно справляется" со своей работой.

Во время того же интервью Уиткофф выразил убеждение, что в Украине будут проведены выборы. По его словам, президент Владимир Зеленский делает для этого "все возможное".

При этом спецпредставитель президента США повторил, что РФ считает действующего президента Украины Владимира Зеленского "недостаточно легитимным", чтобы заключать мирное соглашение.

Кроме того, во время общения с Такером Карлсоном Стив Уиткофф затронул вопрос членства Украины в НАТО. Он заявил, что украинская сторона якобы фактически согласилась с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием.

"По НАТО, я думаю, что Зеленский, а у него есть правая рука, Ермак - я считаю, что они уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО", - выразил мнение Уиткофф.

В то же время он отметил, что вопрос предоставления Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления остается открытым.

При подготовке использовались: публикации SkyNews, The New York Times, интервью Стива Уиткоффа интервью Такеру Карлсону, Википедия.