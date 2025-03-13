Хто такий Стів Віткофф і яка його роль у мирному процесі щодо України

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Хто такий Стівен Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, дипломат, інвестор і забудовник, а також адвокат і філантроп, є засновником і головою Witkoff Group.

Стів Віткофф розпочав свою кар'єру як юрист з нерухомості, працюючи в нью-йоркській фірмі Dreyer&Traub. Там він познайомився з Дональдом Трампом, ставши його клієнтом, і вони зав'язали дружні стосунки.

За два роки Віткофф разом із колегою заснував компанію Stellar Management, що займалася житловою та офісною нерухомістю.

Наприкінці 1990-х років Віткофф створив власну компанію Witkoff Group, яка до 2019 року володіла більш ніж 50 об'єктами нерухомості у США і за кордоном.

Віткофф у команді Трампа

Під час першого президентства Дональда Трампа Віткофф брав участь у роботі Industry Groups Great American Economic Revival, створених для боротьби з економічними наслідками COVID-19.

У листопаді 2024 року, після перемоги Трампа на виборах, його призначили спеціальним посланником США на Близькому Сході. До вступу на посаду Віткофф брав участь у переговорах щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у січні 2025 року.

За даними The New York Times, його рішучий стиль переговорів допоміг досягти угоди, згідно з якою ХАМАС звільнив 33 заручників в обмін на 1000 палестинських в'язнів. Того ж місяця Віткофф здійснив рідкісну для американських чиновників поїздку в Сектор Газа, щоб спостерігати за виконанням домовленостей.

Роль Віткоффа в переговорах України та Росії

11 лютого цього року Стів Віткофф відвідав Москву з офіційним візитом і забрав на своєму літаку американця Марка Фогеля, який провів три роки в російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

За даними Fox News, Віткофф провів у Кремлі тригодинну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Як з'ясувалося пізніше, президент США Дональд Трамп таємно розширив повноваження свого спецпосланця за межі Близького Сходу, щоб створити переговорний канал із Росією. При цьому спецпредставником, який відповідає за контакти з Росією, є Кіт Келлог.

Джерела The New York Times повідомляли, що Трамп довіряє Віткоффу і вважає, що його навички перемовника можуть сприяти завершенню війни в Україні. Віткофф уже проводив прямі переговори з наближеними до Путіна особами та обговорював українське питання з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Переговори в Джидді та візит Віткоффа до Росії

11 березня в Джидді (Саудівська Аравія) відбулися восьмигодинні переговори між представниками України та США. Американську делегацію очолили держсекретар Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Волтц. Очікувалася також присутність Стіва Віткоффа, однак він не з'явився.

За підсумками переговорів Україна погодилася на 30-денне загальне перемир'я за умови, що Росія також припинить вогонь. США, зі свого боку, зобов'язалися розблокувати постачання зброї, раніше заморожені адміністрацією Трампа, і відновити надання Україні розвідувальної інформації.

Сторони також обговорили обмін полоненими, звільнення незаконно утримуваних українських цивільних і повернення депортованих дітей. Було ухвалено рішення про створення спеціальних переговорних груп для роботи над досягненням довгострокового миру.

Крім того, найближчим часом президенти України та США мають підписати угоду про співпрацю в галузі корисних копалин.

12 березня Дональд Трамп заявив, що американська делегація вирушає до Росії для обговорення можливого 30-денного припинення вогню.

"У нас є люди, які їдуть до Росії просто зараз. Сподіваюся, ми зможемо досягти припинення вогню. Якщо це станеться, це буде 80% шляху до завершення цієї жахливої кривавої бійні", - заявив президент США.

13 березня американська делегація прибула до Росії для запланованих контактів із російською стороною.