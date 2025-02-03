Хто такий Кіт Келлог та що він говорив про Україну: головні заяви

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Що відомо про Кіта Келлога

Джозеф Кіт Келлог народився в місті Дейтон, штат Огайо, в 1944 році. Майже половину свого життя присвятив військовій кар'єрі:

з 23-х років воював у В'єтнамі у складі 101-ї повітрянодесантної дивізії, офіцер спецназу армії США;

був командиром бригади піхотної дивізії під час операції Just Cause в Панамі (1989 рік);

у рамках операції армії США "Буря в пустелі" в Перській затоці служив начальником штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії (1990-1991);

обіймав посаду головного керуючого директора в Тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку під час військової операції США (2003-2004);

у 59 років вийшов у відставку у званні генерал-лейтенанта.

Після завершення військової служби Кіт Келлог працював у компанії Oracle як консультант з внутрішньої безпеки, був виконавчим віце-президентом технологічної компанії CACI International. У 2009 обійняв посаду старшого віце-президента корпорації Cubic, що є виробником обладнання в безпековій галузі.

Кіт Келлог одружений 44 роки, має 3 дітей. Його дружина Пейдж також служила в армії США, у складі десантних військ брала участь в операції США у Гренаді.

Дочка Кіта Келлога, Меган Моббс, очолює благодійну організацію R.T. Weatherman Foundation. Одним із напрямків діяльності якої є допомога Україні, зокрема, надання гуманітарної допомоги, відновлення ментального здоров’я військових, репатріація тіл загиблих в Україні громадян США.

У команді Трампа

Кіт Келлог отримав посаду начальника штабу і виконавчого секретаря Ради національної безпеки США одразу після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2016 році. Також тимчасового виконував обов'язки радника президента США з національної безпеки.

У 2018 віцепрезидент Майк Пенс обрав Кіта Келлога своїм радником з національної безпеки.

Фото: Кіт Келлог працював у команді Трампа за його першої каденції (wikimedia.org)

Келлог був присутній під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у 2019 році, яка майже призвела до імпічменту очільника Білого дому.

Тоді Трампу висунули звинувачення в начебто тиску на Зеленського, щоб той відновив розслідування щодо сина Джо Байдена, Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії Burisma. На тлі скандалу Келлог дав свідчення, заявивши, що "не почув нічого поганого чи неналежного" під час розмови Трампа з українським президентом.

Також Кіт Келлог перебував у Білому домі разом із Дональдом Трампом під час заворушень у Капітолії США 6 січня 2021, коли оголошували офіційні результати виборів на користь Джо Байдена. Келлог захищав рішення віцепрезидента Майка Пенса не залишати Капітолій, коли служба безпеки наполягала на його евакуації. А Трамп тоді критикував Пенса за відмову спробувати перешкодити Конгресу затвердити президентом Байдена.

За результатами президентських виборів восени 2024 Дональд Трамп повернув собі посаду очільника Білого дому. Кіт Келлог теж повернувся в адміністрацію президента.

Новообраний лідер США оголосив, що генерал та його колишній радник з нацбезпеки стане спеціальним посланником щодо питань України та Росії.

Дональд Трамп пояснив своє рішення тим, що Кіт Келлог "має видатну військову та бізнес-кар'єру", а також досвід у сфері національної безпеки.

Скриншот x.com/generalkellogg

Келлог зі свого боку заявив, що він готовий працювати для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси США.

"Мирний план" Кіта Келлога

Кіт Келлог з 2021 року є одним з очільників організації "Інститут політики "Америка понад усе" (America First Policy Institute, AFPI), яка розробляла пропозиції щодо політики у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Навесні 2024 AFPI опублікувала звіт, у якому Кіт Келлог разом із Фредом Фляйцем запропонували бачення розв’язання війни Росії в Україні.

Стратегія Келлога включає низку дипломатичних, військових і політичних кроків, спрямованих на припинення військових дій і встановлення нового балансу сил у регіоні.

Передусім наголошувалося, що цей "мирний план" має стати "офіційною політикою США щодо припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів".

У плані було вказано, що майбутня допомога США, яка може надаватися, ймовірно, як позика, буде залежати від переговорів України з Росією.

Тобто Україна зможе отримати більше американської військової допомоги, лише якщо погодиться на мирні переговори з Росією. Проте якщо РФ відмовиться від переговорів, США посилить підтримку України.

За даними CNN, Келлог виступив за те, щоб лінія фронту була заморожена шляхом припинення вогню та введення "демілітаризованої зони".

"За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне – тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні", – писало CNN про деталі плану спецпредставника США.

Водночас як зазначалося в цьому "плані", Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих Росією територій своєї країни, але Київ має добиватися цього лише дипломатичним шляхом.

Келлог припустив, що "це потребуватиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як Путін піде з посади".

Що Келлог говорить про війну

Кіт Келлог підтримує позицію Дональда Трампа про те, що у війні Росії проти України "потрібно знайти способи зупинити вбивства", і це має бути основною частиною "мирної угоди".

За даними видання The Wall Street Journal, Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Сам посадовець раніше заявляв, що ставить собі за мету знайти рішення для завершення конфлікту за 100 днів.

У нещодавньому інтерв'ю на Fox News Келлог наголосив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки, і для цього вже є "надійний план".

За словами спецпредставника, президент США Дональд Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути" та "уміло укладає будь-які угоди".

Він вважає помилкою відмову колишнього лідера США Джо Байдена вести переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним, на відміну від президента Дональда Трампа, який "робить одну чудову річ – він розмовляє як із противниками, так і з союзниками".

Говорячи про можливе введення додаткових санкцій проти Росії, як важеля можливого прогресу у війні, Келлог зазначив, що рішення "залишається за президентом Трампом".

При цьому на його думку, дієвим засобом впливу на РФ може стати зниження ціни на нафти до 45 доларів за барель. Також Келлог не виключає можливості купівлі американської зброї для України за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Спецпосланець Трампа вважає, що обом сторонам конфлікту доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни.

При цьому, за словами Келлога, президент України Зеленський дав зрозуміти, що готовий пом'якшити свою позицію, і лідеру РФ Путіну також доведеться це зробити.

"Ми збираємося провести обговорення з усіма згодом, і, ймовірно, у найближчій перспективі. І це добре для обох сторін", – розповів Кіт Келлог.

Фото: Келлог запропонував "мирний план" щодо війни в Україні (GettyImages)

Зміст "мирної угоди", яку можуть запропонувати Україні та Росії, в США не розголошують, але Келлог вже озвучив деякі деталі.

За його словами Штати хочуть, щоб в Україні відбулися президентські та парламентські вибори до кінця 2025 року, якщо вдасться домогтися припинення вогню між сторонами.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, це корисно для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є кілька людей, які можуть брати участь у виборах", – зазначив Келлог в інтерв'ю Reuters.

За даними джерел видання, Келлог та інші чиновники Білого дому обговорюють можливість натиснути на Україну, щоб вона погодилася на вибори в рамках перемир'я з РФ, та чи варто наполягати на припиненні вогню, перш ніж укласти угоду про постійний мир. На думку співрозмовників Reuters, відповідальним за переговори з Москвою може стати переможець президентських виборів.

Зазначимо, в Україні критично відреагували на заяву спецпредставника Трампа про вибори та закликали до "глибшого підходу" розв'язання проблеми з боку союзників.

Візит спецпосланника Трампа до України

Кіт Келлог відвідував Україну ще у 2023 році, але як приватна особа. Тоді він побував у деокупованих та прифронтових містах, зустрічався з мером Харкова Ігорем Тереховим.

Фото: Кіт Келлог отримує булаву в подарунок від мера Харкова Ігоря Терехова (t.me/citykharkivua)

Новий візит Кіта Келлога в Україну, але вже як спецпредставника президента США, було анонсовано на початок січня 2025 – ще до вступу на посаду Дональда Трампа. Келлог мав відвідати Київ, а потім поїхати в Париж та Рим.

Однак згодом стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць. Reuters писало, що візит Келлога очікується вже після інавгурації 47-го президента США.

В МЗС України пояснили, що жодних політичних причин перенесення поїздки американського посадовця не було. Йшлося лише про юридичні причини, за якими візит Кіта Келлога має відбутися після інавгурації Дональда Трампа. Зокрема, згідно із законодавчим актом США під назвою Logan Act, усі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента.

У неділю, 2 лютого, в інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський повідомив, що Кіт Келлог із командою відвідають Україну найближчим часом.

"Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись і з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, щільніше. Так воно і буде", – заявив Зеленський.

За словами президента, контакти онлайн і телефоном вже ведуться, але конкретної дати візиту немає.

Лідер США Дональд Трамп вчора також повідомив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів. Зокрема, з Україною, Росією та "різними сторонами".

При підготовці використовувалися: публікації Fox News, Reuters, CNN, WSJ, AP, Радіо Свобода, Telegram-канал Харківської міської адміністрації, заява речника МЗС Георгія Тихого, сайт організації R.T. Weatherman Foundation, інформація з Wikipedia.