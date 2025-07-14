Хто такий Кіт Келлог і навіщо він приїхав в Україну: головні факти

Спецпосланник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сьогодні прибув з візитом до Києва. Він планує пробути в України тиждень.

РБК-Україна розповідає, хто Кіт Келлог та яка його позиція щодо завершення війни.

Головне:

Хто такий Келлог

Мета візиту в Україну

Що говорить про війну

"Мирний план" Келлога

Хто такий Келлог

Джозеф Кіт Келлог народився у 1944 році в місті Дейтон, штат Огайо. У 23 роки брав участь у війні у В'єтнамі в складі 101-ї повітрянодесантної дивізії та був офіцером спецназу армії США. Очолював бригаду піхотної дивізії під час операції "Just Cause" у Панамі в 1989 році. У 1990-1991 роках виконував обов’язки начальника штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії під час операції "Буря в пустелі" в Перській затоці.

У 2003-2004 роках Келлог обіймав посаду головного керуючого директора в Тимчасовій коаліційній адміністрації в Іраку, працюючи в умовах активної фази американської військової кампанії. Він завершив кар'єру в армії у званні генерал-лейтенанта, пішовши у відставку у 59 років.

Після військової кар'єри Келлог перейшов до приватного сектору. Працював консультантом із внутрішньої безпеки в компанії Oracle, обіймав посаду виконавчого віце-президента в технологічній компанії CACI International, а з 2009 року став старшим віце-президентом корпорації Cubic, яка спеціалізується на виробництві обладнання у сфері безпеки.

Кіт Келлог перебуває у шлюбі вже понад 44 роки та є батьком трьох дітей. Його дружина, Пейдж, також має військовий досвід - вона служила в десантних військах армії США і брала участь в американській операції на Гренаді.

Мета візиту в Україну

Свій візит до Києва Келлог анонсував ще минулого тижня під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка відбулась у Римі. За його словами, він перебуватиме в Україні протягом тижня.

Згодом в МЗС України повідомили, що Келлога чекають у Києві. Президент Володимир Зеленський повідомив, що спеціальному представнику президента США передадуть дані щодо російського військового потенціалу та оцінку перспектив України. Відповідне доручення він дав головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову.

"Готуємо також зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною", - повідомляв Зеленський.

Сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що темами розмов з Келлогом будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США.

"Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу - це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід", - зазначив Єрмак.

Що Келлог говорить про війну в Україні

Келлог поділяє позицію Трампа щодо необхідності припинити кровопролиття у війні Росії проти України. Він вважає, що пошук способів зупинити бойові дії має стати ключовим елементом майбутньої мирної угоди.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп доручив Келлогу розробити план завершення війни в Україні протягом 100 днів. Сам Келлог неодноразово заявляв, що ставить собі за мету знайти реальне рішення для припинення конфлікту у стислі терміни - не роками, а місяцями. В інтерв’ю Fox News він підтвердив, що вже має "надійний план", здатний принести мир.

Келлог також наголосив на ефективному підході Трампа до переговорів - той, за його словами, "вміє тиснути на потрібні важелі" як у Києві, так і в Москві. Він критикував Джо Байдена за відмову від діалогу з Володимиром Путіним, зазначаючи, що Трамп "розмовляє і з союзниками, і з опонентами". Щодо впливу на Росію, Келлог вважає дієвими інструментами додаткові санкції, зниження ціни на нафту до 45 доларів за барель, а також фінансування військової допомоги Україні коштом прибутків від заморожених активів РФ.

На думку спецпредставника, мир можливий лише за умов взаємних поступок. Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський вже демонструє готовність пом’якшити свою позицію - і так само доведеться зробити Путіну, якщо він дійсно прагне завершення війни.

"Мирний план" Келлога

З 2021 року Кіт Келлог є одним з керівників "Інституту політики "Америка понад усе" (AFPI), який займається формуванням пропозицій для адміністрації Дональда Трампа у сфері нацбезпеки. Навесні 2024 року організація оприлюднила звіт, у якому Келлог разом із Фредом Фляйцем представили своє бачення завершення війни Росії проти України.



Запропонована стратегія передбачає комплекс дипломатичних, військових і політичних кроків, мета яких - припинити бойові дії та встановити новий баланс сил у регіоні. В документі зазначено, що "мирний план" має стати офіційною політикою США та передбачає припинення вогню, мирні переговори й створення демілітаризованої зони. У відповідь на згоду Росії - можливе часткове пом’якшення санкцій, повне - лише після підписання угоди, яка влаштує Україну.

У плані також йдеться, що подальша військова допомога США Україні може надаватися у формі позики та буде залежати від готовності Києва до переговорів. Якщо ж Росія відмовиться сідати за стіл переговорів, Вашингтон посилить підтримку України.

При цьому Україну не закликають відмовлятися від повернення тимчасово окупованих територій, але пропонують домагатися цього виключно дипломатичним шляхом. Келлог визнає, що реальний прорив у перемовинах можливий лише після зміни влади в Кремлі.