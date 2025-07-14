Кто такой Кит Келлог и зачем он приехал в Украину: главные факты

Спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог сегодня прибыл с визитом в Киев. Он планирует пробыть в Украине неделю.

Главное:

Кто такой Келлог

Цель визита в Украину

Что говорит о войне

"Мирный план" Келлога

Кто такой Келлог

Джозеф Кит Келлог родился в 1944 году в городе Дейтон, штат Огайо. В 23 года участвовал в войне во Вьетнаме в составе 101-й воздушно-десантной дивизии и был офицером спецназа армии США. Возглавлял бригаду пехотной дивизии во время операции "Just Cause" в Панаме в 1989 году. В 1990-1991 годах исполнял обязанности начальника штаба 82-й воздушно-десантной дивизии во время операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе.

В 2003-2004 годах Келлог занимал должность главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в Ираке, работая в условиях активной фазы американской военной кампании. Он завершил карьеру в армии в звании генерал-лейтенанта, уйдя в отставку в 59 лет.

После военной карьеры Келлог перешел в частный сектор. Работал консультантом по внутренней безопасности в компании Oracle, занимал должность исполнительного вице-президента в технологической компании CACI International, а с 2009 года стал старшим вице-президентом корпорации Cubic, которая специализируется на производстве оборудования в сфере безопасности.

Кит Келлог состоит в браке уже более 44 лет и является отцом троих детей. Его жена, Пейдж, также имеет военный опыт - она служила в десантных войсках армии США и участвовала в американской операции на Гренаде.

Цель визита в Украину

Свой визит в Киев Келлог анонсировал еще на прошлой неделе во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025), которая состоялась в Риме. По его словам, он будет находиться в Украине в течение недели.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что Келлога ждут в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что специальному представителю президента США передадут данные о российском военном потенциале и оценку перспектив Украины. Соответствующее поручение он дал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и начальнику Генштаба Андрею Гнатову.

"Готовим также встречи спецпредставителя президента Трампа с руководителями Службы безопасности Украины, а также наших разведок. Информация будет полной", - сообщал Зеленский.

Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что темами разговоров с Келлогом будут оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.

"Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу - это принцип президента США Дональда Трампа и мы поддерживаем этот подход", - отметил Ермак.

Что Келлог говорит о войне в Украине

Келлог разделяет позицию Трампа о необходимости прекратить кровопролитие в войне России против Украины. Он считает, что поиск способов остановить боевые действия должен стать ключевым элементом будущего мирного соглашения.

Ранее СМИ писали, что Трамп поручил Келлогу разработать план завершения войны в Украине в течение 100 дней. Сам Келлог неоднократно заявлял, что ставит своей целью найти реальное решение для прекращения конфликта в сжатые сроки - не годами, а месяцами. В интервью Fox News он подтвердил, что уже имеет "надежный план", способный принести мир.

Келлог также отметил эффективный подход Трампа к переговорам - тот, по его словам, "умеет давить на нужные рычаги" как в Киеве, так и в Москве. Он критиковал Джо Байдена за отказ от диалога с Владимиром Путиным, отмечая, что Трамп "разговаривает и с союзниками, и с оппонентами". Относительно влияния на Россию, Келлог считает действенными инструментами дополнительные санкции, снижение цены на нефть до 45 долларов за баррель, а также финансирование военной помощи Украине за счет доходов от замороженных активов РФ.

По мнению спецпредставителя, мир возможен только при условиях взаимных уступок. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже демонстрирует готовность смягчить свою позицию - и так же придется сделать Путину, если он действительно хочет завершения войны.

"Мирный план" Келлога

С 2021 года Кит Келлог является одним из руководителей "Института политики "Америка превыше всего" (AFPI), который занимается формированием предложений для администрации Дональда Трампа в сфере нацбезопасности. Весной 2024 года организация обнародовала отчет, в котором Келлог вместе с Фредом Фляйцем представили свое видение завершения войны России против Украины.



Предложенная стратегия предусматривает комплекс дипломатических, военных и политических шагов, цель которых - прекратить боевые действия и установить новый баланс сил в регионе. В документе указано, что "мирный план" должен стать официальной политикой США и предусматривает прекращение огня, мирные переговоры и создание демилитаризованной зоны. В ответ на согласие России - возможно частичное смягчение санкций, полное - только после подписания соглашения, которое устроит Украину.

В плане также говорится, что дальнейшая военная помощь США Украине может предоставляться в форме займа и будет зависеть от готовности Киева к переговорам. Если же Россия откажется садиться за стол переговоров, Вашингтон усилит поддержку Украины.

При этом Украину не призывают отказываться от возвращения временно оккупированных территорий, но предлагают добиваться этого исключительно дипломатическим путем. Келлог признает, что реальный прорыв в переговорах возможен только после смены власти в Кремле.