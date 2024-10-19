Хто такий Денис Прокопенко і де він зараз

Що відомо про Дениса "Редіса" Прокопенка

Денис Прокопенко – полковник Нацгвардії, Герой України, командир 12 бригади спеціального призначення "Азов". У 2022 році він увійшов у 25-ку найвпливовіших військових, а у 2023 році – у сотню лідерів думок.

Народився Денис у 1991 році в Києві, у 8 років втратив батька, про матір нічого невідомо. Прокопенко є нащадком карелів – фіно-угорського народу, його прадід воював проти СРСР під час фінсько-радянської війни у 1939-1940 роках, зник безвісти після бою із більшовиками. У пам’ять про нього Денис носить шеврон із зображенням етнічного прапора Карельської республіки.

Денис із шевроном Карельської республіки (фото: Вікіпедія)

З дитинства Денис займався футболом та єдиноборствами, у студентські роки був одним із найактивніших уболівальників (ультрас) футбольного клубу "Динамо". Під час Революції гідності брав участь у подіях на Майдані.

Освіту здобув у Київському лінгвістичному університеті, вивчився на викладача англійської мови", але не працював за спеціальністю.

У 2020 році Прокопенко вступив до Національного університету оборони України на спеціальність "Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ".

У 2015 році у соцмережах познайомився зі своєю майбутньою дружиною Катериною, яка тоді волонтерила на потреби АТО. Коли у 2022 році "Редіс" потрапив у полон, вона проводила численні акції, аби добитися звільнення азовців.

Денис із дружиною Катериною (фото: instagram.com/koza rohata)

Як "Редіс" став військовим

Влітку 2014 року Прокопенко розпочав службу в батальйоні "Азов", став гранатометником. Він брав участь у боях за Мар’їнку, Іловайськ, Широкине.

На фронті Денис проявив лідерські якості і вже через три роки служби у віці 26 років став командиром ОЗСП "Азов" – наймолодшим командиром в історії Національної гвардії та ЗСУ.

"Жодну людину в житті я не поважаю так сильно як нашого командира "Редіса". Це історична постать. Він пройшов шлях від звичайного гранатометника до військового командира і Героя України. Він розбирається у багатьох сферах, це суперталановитий менеджер і авторитет", – розповів бойовий медик бригади "Азов" Сергій "Джедай".

За словами азовців, "Редіс" має беззаперечний авторитет серед українських військових, а от росіяни бояться його як вогню.

У 2015 році Прокопенко отримав медаль "За військову службу Україні", у 2019 році – орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Денис "Редіс" Прокопенко (фото: azov.pro)

Як керував обороною Маріуполя і пройшов російський полон

24 лютого 2022 року "Азов" під командуванням Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл. Вище військове керівництво поставило їм завдання протриматись 2 тижні. Це б відтягнуло сили ворога і дало час армії мобілізувати резерви. "Азов" у надскладних умовах протримав оборону міста протягом 86 днів.

В оточенні ворога "Редіс" планував повітряно-десантні спецоперації ГУР, організовував евакуацію цивільних із "Азовсталі". Вже 19 березня 2022 року Володимир Зеленський надав Прокопенку звання Героя України.

"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки знаходяться у російському полоні", – заявив згодом "Редіс".

Під час перебування на "Азовсталі" (фото: Denys Prokopenko)

16 травня Генеральний Штаб надав наказ бійцям вийти із "Азовсталі" із метою збереження життя особового складу. Вже 17 травня захисники почали вихід, а 20-го серед останніх вийшов і Прокопенко.

"В управлінні підрозділами завжди є ризик, на війні немає повністю безпечних планів та операцій, ти завжди ризикуєш. Головне – усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план "Б". Саме тому війна – це мистецтво, а не наука: коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу", – заявив Прокопенко 16 травня 2022 року.

"Редіс" разом з іншими азовцями потрапив у полон, де повів 123 дні. За спогадами пресофіцера "Азову" Валерії "Нави" Суботіної, яка теж потрапила тоді у полон, вона лише один раз перетнулась із Прокопенком у російській в'язниці і навіть там він привітався з азовцями "Слава Україні".

"Редіса" обміняли 21 вересня 2022 року, після чого його з іншими командирами, згідно з домовленістю, етапували до Туреччини.

Денис Прокопенко і Володимир Зеленський (фото: Офіс президента)

Де зараз Денис "Редіс" Прокопенко

Після повернення в Україну "Редіс" практично одразу заявив, що знову приступить до виконання військового обов'язку.

"Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", – сказав Прокопенко під час зустрічі з бійцями бригади.

З серпня 2023 року бригада "Азов" під командуванням Прокопенка виконує бойові завдання на Лиманському напрямку в районі Серебрянського лісництва.

"Війна триває понад 10 років. "Азов" був в авангарді подій від самого початку. І так буде до перемоги", – писав Прокопенко у соцмережах.

"Редіс" у своїх постах часто піднімає питання необхідності визволення азовців, які вже понад два роки у полоні РФ.

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року", – каже Прокопенко.

Прокопенко продовжує керувати "Азовом" (фото:Azov.media)