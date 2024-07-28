Хто такі туареги та що відомо про напад на колону ПВК "Вагнера" в Малі

Ввечері суботи, 27 липня, мережу сколихнули фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК "Вагнера" в африканській країні Малі. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-туареги з руху CSP-PSD.
Що відомо про напад на "вагнерівців" в Малі та хто такі туареги, - розповідає РБК-Україна.
Бої між повстанцями-туарегами та бойовиками російської ПВК "Вагнера" відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня.
Спочатку повстанський рух CSP-PSD заявив, що туарегам вдалося захопити бронетехніку, вантажівки і цистерни. Також пошкодити вертоліт, який потім розбився в місті Кідаль за сотні кілометрів звідти.
Після бою туареги опублікували в соцмережах багато відео, на яких була зафіксована розбита колона військової техніки та тіла вбитих. За повідомленнями російських "воєнкорів", в результаті нападу загинули щонайменше 20 бойовиків ПВК "Вагнера".
Пізніше рух CSP-PSD повідомив про бій з батальйоном армії Малі, який підтримував бойовиків "Вагнера". Повстанці заявили, що вороги були знищені, а найманці та солдати, які вижили в бою, потрапили в полон. За версією малійської армії, в бою загинули лише двоє солдатів та 10 отримали поранення, а втрати туарегів нібито склали майже 20 вбитими. Проте відео, опубліковані в мережі, говорять про інше.
Сьогодні ж у соцмережі Х було опубліковано допис нібито від руху CSP-PSD з пропозицією передати Україні полонених "вагнерівців".
"Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість та свободу", - йшлося в дописі, правдивість якого неможливо перевірити.
Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари, в тому числі частину північного Малі.
У 2012 році туареги розпочали повстання проти уряду Малі, в ході повстання певний час були союзниками з ісламістськими угрупуваннями, афілійованими з терористичною Аль-Каїдою, що завдало великого удару по іміджу туарегів у західному світі.
Повстанці сподівалися сформувати "Азавад" - незалежну націю туарегів. Вони навіть утримують стратегічне місто Кідаль.
Фото: хто такі туареги, які розбили колону "вагнерівців" в Малі (Getty Images)
У 2015-му повстанський рух туарегів уклав мирну угоду з хунтою Малі, але наприкінці 2022 року вийшов з неї.
Минулого року в ЗМІ ширилося повідомлення, що рух туарегів оголосив війну бойовикам ПВК "Вагнера", які діють на території Малі та допомагають хунті.
Нагадаємо, також повідомлялося, що в результаті нападу туарегів на "вагнерівців" в Малі загинув найпопулярніший пропагандист ПВК "Вагнера".
Під час підготовки матеріалу використовувались публікації Reuters та The Economist, довідка з Wikipedia.
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