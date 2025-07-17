Хто така Ольга Стефанішина, яка може стати послом у США

Кандидатура Ольги Стефанішиної розглядається на посаду посла України в США. До перестановок у Кабміні вона була віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції.
РБК-Україна розповідає, що відомо про Ольгу Стефанішину та її можливе призначення на дипломатичну службу.
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Ольга Віталіївна Стефанішина народилася 29 жовтня 1985 в Одесі.
У 2008 році закінчила факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з кваліфікацією юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови.
У 2016 році вона здобула диплом спеціаліста з "Фінансів і кредиту" в Одеському національному економічному університеті.
У шлюбі з юристом та держслужбовцем Михайлом Стефанішиним народила двох дітей – доньку Анастасію та сина Данила. Пара розлучилася у 2017 році.
Професійний шлях Ольги Стефанішиної розпочався у сфері юриспруденції. З 2006 до 2007 року вона займалася приватною юридичною практикою.
У 2007 році вона приєдналася до Міністерства юстиції України, де поступово просувалася з посади керівниці відділу до директора департаменту європейської інтеграції.
У 2017 Ольга Стефанішина перейшла до Секретаріату Кабінету Міністрів, де обіймала посаду директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
З січня по червень 2020 року працювала радницею у юридичній фірмі "Ілляшев та партнери".
У 2019 році балотувалася до Верховної ради за списками партії "Українська стратегія Гройсмана" під №25, але до парламенту не пройшла.
4 червня 2020 український парламент проголосував за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
У 2024 році, після звільнення Дениса Малюськи, Стефанішина стала також міністеркою юстиції, зберігши віцепрем'єрську посаду. Серед її ключових повноважень була координація інтеграції України до Євросоюзу та НАТО, а також переговори з партнерами – як європейськими, так і американськими.
У липні 2025 Стефанішина втратила посади в Кабміні у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Ім'я Ольги Стефанішиної фігурувало у кількох розслідуваннях. У 2019 році їй висунули підозру у межах так званої "справи Лукаш". Причиною стала її діяльність під час роботи в Міністерстві юстиції за міністерки Олени Лукаш. Стефанішину тоді звинувачували у розтраті державних коштів під час організації тендеру на дослідження українського законодавства. Судовий процес з цієї справи ще триває.
Нещодавно в медіа з'явилося кілька розслідувань, що стосуються оточення колишньої віцепрем'єрки та її майна. Зокрема, видання "Українська правда" повідомляло, що низка об’єктів, арештованих Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), були передані в управління людям, які пов’язані з колишнім чоловіком Стефанішиної.
У червні 2025 року журналісти Hromadske з’ясували, що мати Ольги Стефанішиної придбала квартиру в елітному ЖК у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну. Згодом журналісти повідомили, що сама посадовиця користується цією нерухомістю, хоча в її декларації вона не вказана.
У липні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила провадження за фактами розслідування "Української правди", в якому згадувалися люди з оточення Стефанішиної.
Водночас у САП підкреслили, що жодній особі на цей момент підозру не висунуто, триває досудове розслідування.
16 липня 2025, після відставки уряду Шмигаля, Ольга Стефанішина втратила посади міністерки юстиції та віцепрем'єрки.
Однак уже сьогодні президент Володимир Зеленський призначив її спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США. У цьому статусі Стефанішина має продовжити діалог із американською стороною, зокрема у сфері економіки та відбудови, повідомив глава держави.
За даними джерел РБК-Україна, саме Ольга Стефанішина зараз є найбільш імовірною кандидатурою на посаду посла України у США.
Раніше на цю роль розглядали міністра оборони Рустема Умєрова, але, за останньою інформацією, він зосередиться на переговорах у межах стамбульського формату.
Офіційне призначення посла потребує погодження з американською стороною та проходження всіх необхідних процедур.
Тим часом Стефанішина у соціальних мережах зазначила, що планує присвятити найближчі місяці родині, не коментуючи дипломатичні призначення.
Цього тижня в Україні відбулися перестановки в Кабміні. Верховна рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра, автоматично у відставку пішов увесь уряд.
Президент Володимир Зеленський запропонував очолити Кабмін Юлії Свириденко, яка впродовж останніх 4-х років обіймала посаду першої віцепрем'єрки – міністра економіки.
Верховна рада підтримала призначення Свириденко на посаду, а також проголосувала за новий склад Кабміну.
В оновленому уряді віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної став Тарас Качка (раніше – торговий представник України). Також окремо було призначено міністра юстиції – Германа Галущенка (раніше очолював Міністерство енергетики).
Повний список оновленого Кабміну під керівництвом Юлії Свириденко - в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці використовувалися: біографічні дані Ольги Стефанішиної на Урядовому порталі, публікації "Української правди", Hromadske, Facebook-сторінка Ольги Стефанішиної, допис САП у Telegram, інформація з Wikipedia.
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