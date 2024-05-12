Хто та як може забрати ліки в аптеці за е-рецептом: пояснення від НСЗУ

Як зауважують у Національній службі здоров'я України, для цього в аптеці потрібно повідомити фармацевту 16-значний номер рецепта. А далі обрати із запропонованих фармацевтом ліків саме ті, які потрібні.

"Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого виробника", - наголошують в повідомленні.

У НСЗУ пояснюють, що якщо в аптеці відсутнє необхідне торговельне найменування ліків, то його можна замовити та забрати через кілька днів, або звернутись до іншої аптеки, що відпускає "Доступні ліки".