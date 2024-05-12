Кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту: объяснение от НСЗУ

Как отмечают в Национальной службе здоровья Украины, для этого в аптеке нужно сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта. А дальше выбрать из предложенных фармацевтом лекарств именно то, которое нужно.

"Поэтому предупредите тех, кто будет получать для вас лекарства, какие препараты нужны, в каком количестве, какого производителя", - отмечают в сообщении.

В НСЗУ объясняют, что если в аптеке отсутствует необходимое торговое наименование лекарства, то его можно заказать и забрать через несколько дней, или обратиться в другую аптеку, отпускающую "Доступные лекарства".