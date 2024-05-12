Кто и как может забрать лекарства в аптеке по е-рецепту: объяснение от НСЗУ

Пациенту, который получил е-рецепт и должен приобрести лекарство, не обязательно лично приходить в аптеку. При необходимости лекарство для него может получить родные или доверенные лица по номеру рецепта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.
Как отмечают в Национальной службе здоровья Украины, для этого в аптеке нужно сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта. А дальше выбрать из предложенных фармацевтом лекарств именно то, которое нужно.
"Поэтому предупредите тех, кто будет получать для вас лекарства, какие препараты нужны, в каком количестве, какого производителя", - отмечают в сообщении.
В НСЗУ объясняют, что если в аптеке отсутствует необходимое торговое наименование лекарства, то его можно заказать и забрать через несколько дней, или обратиться в другую аптеку, отпускающую "Доступные лекарства".
Напомним, что на днях правительство Украины приняло постановление, разрешающее делать вакцинации в аптеках. Данный процесс сделает прививку доступнее и проще.
Также в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.