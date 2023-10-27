Хто стоїть за поширенням чуток про смерть Путіна: думки експертів

До поширення чуток щодо смерті російського диктатора може бути причетний один із російських "конспірологів-дилетантів". Водночас в цьому можуть бути зацікавлені й інші країни.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Путін помер? Хто стоїть за вкидом та чому смерть диктатора не закінчить війну з РФ".

"Генерал СВР"

Першим повідомлення про нібито смерть диктатора поширив анонімний Telegram-канал "Генерал СВР", який раніше популяризував російський політолог Валерій Соловей. Він неодноразово посилався під час своїх виступів на пости вищезгаданого каналу. Зокрема його багато хто кличе сірим кардиналом "Генерала СВР".

Як відзначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, вірити інсайдам про критичний стан диктатора, або ж його смерть чи підготовку до транзиту влади - не варто.

"Я не довіряю цьому каналу, я знаю, хто до нього причетний - це професор Соловей, який не стільки професор, скільки конспіролог-дилетант. Я вважаю, він лише поширює конспірологічні теорії. З усіх повідомлень, які він публікує, лише 10% мають щось спільне з реальністю. Все інше - це його якісь особисті фантазії. І я не вірю цьому каналу від слова взагалі”, - пояснив експерт.

Водночас за словами колишнього речника Генерального штабу ЗСУ Владислава Селезньова, вищезгаданий канал йому раніше рекомендувала людина зі спецслужби. Втім, він також не розуміє мети поширення чуток про смерть Путіна.

"Чи хочу я вірити в це? Звичайно, але незалежних підтверджень не було. Хоча знаючи, як працюють Федеральна служба безпеки та Федеральна служба охорони РФ, якби це й сталося, ми не відразу. Згадаймо хоча б кейс із політиком Володимиром Жириновським, якого місяць тримали у штучній комі", - додав Селезньов.

Можуть бути причетні й інші країни

Селезньов, зі свого боку, не впевнений у тому, що "Генерал СВР" є саме російським продуктом. Він не виключає, що історія може йти й від іншої країни, яка зацікавлена в провокуванні турбулентності в Росії.

Про смерть стане відомо не одразу

Коваленко зазначає, що світ дізнається про смерть Путіна, як свого часу й про смерть Йосипа Сталіна.

"Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум. Потім раптово всі дізнаються, що вождь помер, і влаштовуватимуть йому помпезний похорон і ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним", - додав експерт.

Що передувало

Вчора, 26 жовтня, у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито помер. Втім, вже сьогодні президент Росії з’явився на засіданні Ради безпеки.

Як відзначив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, українці повинні стримано реагувати на вищезгадані чутки.

"Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано", - пояснив Юсов.