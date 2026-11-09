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Хто стане найкращим у ритейлі та торговельній нерухомості? У Львові оголосять переможців RAU Awards 2026

18:15 09.11.2026 Пн
2 хв
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aimg Сергій Новіков
Хто стане найкращим у ритейлі та торговельній нерухомості? У Львові оголосять переможців RAU Awards 2026 У Львові оголосять переможців RAU Awards 2026 (фото: прес-служба)
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3 грудня у Львові відбудеться RAU Awards 2026 - IX церемонія нагородження головної професійної премії у сфері ритейлу та торговельної нерухомості України. Саме цього вечора стануть відомі компанії, проєкти та лідери, які отримають найвищі відзнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Цьогоріч за професійне визнання змагаються провідні торговельні мережі, девелопери та управлінці галузі.

  • 18 номінацій у ритейлі та торговельній нерухомості;
  • 78 проєктів та 14 кандидатів на звання лідера галузі;
  • Провідні компанії та управлінці, які формують майбутнє українського ринку.

Серед номінантів ритейлу - АТБ, Аврора, COMFY, EVA, Фокстрот, ОККО, WOG, METRO Україна, Нова пошта, VARUS, Sinsay, Rozetka, ФОРА, Будинок Іграшок, Подорожник, MasterZoo та інші відомі компанії.

У сфері торговельної нерухомості за нагороди змагатимуться NIKOLSKY, Respublika Park (у номінації для лідерів галузі), Forum Lviv, Victoria Gardens, Veles Mall, ЗЛАТА ПЛАЗА, BUKOVYNA MALL та інші представники ринку.

Усі номінанти

Переможців визначатиме Експертна рада з 36 представників ринку відповідно до затвердженої методології премії. Окремо відзначать найуспішніших управлінців галузі та вручать спеціальну премію імені Євгенія Кулинича "Найдинамічніший ритейлер року".

Церемонія нагородження RAU Awards 2026 відбудеться 3 грудня у Львові.

Це вечір професійного визнання, зустрічей із власниками бізнесу, CEO та топменеджерами провідних компаній, нових знайомств і партнерств.

Не пропустіть можливість першими дізнатися імена переможців, особисто привітати найкращих та стати частиною головної професійної події року!

3 грудня 2026 Львів
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