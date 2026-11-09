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Кто станет самым лучшим в ритейле и торговой недвижимости? Во Львове объявят победителей RAU Awards 2026

18:15 09.11.2026 Пн
2 мин
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aimg Сергей Новиков
Кто станет самым лучшим в ритейле и торговой недвижимости? Во Львове объявят победителей RAU Awards 2026 Во Львове объявят победителей RAU Awards 2026 (фото: пресс-служба)
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3 декабря во Львове состоится RAU Awards 2026 - IX церемония награждения главной профессиональной премии в сфере ритейла и торговой недвижимости Украины. Именно в этот вечер станут известны компании, проекты и лидеры, которые получат самые высокие награды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

В этом году за профессиональное признание соперничают ведущие торговые сети, девелоперы и управленцы отрасли.

  • 18 номинаций в ритейле и торговой недвижимости;
  • 78 проектов и 14 кандидатов на звание лидера отрасли;
  • Ведущие компании и управленцы, формирующие будущее украинского рынка.

Среди номинантов ритейла – АТБ, Аврора, COMFY, EVA, Фокстрот, ОККО, WOG, METRO Украина, Новая почта, VARUS, Sinsay, Rozetka, ФОРА, Дом Игрушек, Подорожник, MasterZoo и другие известные компании.

В сфере торговой недвижимости за награды будут соревноваться NIKOLSKY, Respublika Park (в номинации для лидеров отрасли), Forum Lviv, Victoria Gardens, Veles Mall, ЗЛАТА ПЛАЗА, BUKOVYNA MALL и другие представители рынка.

Все номинанты

Победителей будет определять Экспертный совет из 36 представителей рынка в соответствии с утвержденной методологией премии. Отдельно отметят самых успешных управленцев отрасли и вручат специальную премию имени Евгения Кулинича "Самый динамичный ритейлер года" .

Церемония награждения RAU Awards 2026 состоится 3 декабря во Львове.

Это вечер профессионального признания, встреч с владельцами бизнеса, CEO и топ-менеджерами ведущих компаний, новых знакомств и партнерств.

Не упустите возможность первыми узнать имена победителей, лично поздравить лучших и стать частью главного профессионального события года!

3 декабря 2026 Львов
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